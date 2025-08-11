Азербайджан готви проблеми за Путин в Украйна. 1700 км вече не са защита срещу дронове за "Лукойл" (ВИДЕО)

Отношенията между Азербайджан и Русия продължават да се влошават. Масло в огъня този път наля руска атака с дронове, която порази компресорна станция в близост до украинското пристанище Измаил, на река Дунав. Станцията е част от съоръжение – Трансбалканския газопровод, през което към Румъния и терминалите за газ в Гърция се транспортира и газ от Азербайджан – Още: За втора поредна нощ: Украйна удари руска жп гара. Русия подпали газов обект в Одеска област (ВИДЕА).
Заради удара, азербайджанският президент Илхам Алиев заплашва да вдигне ембаргото, което страната му поддържа за износа на оръжие за Украйна. Това твърдят азерски медии, близки до властта. Самият Алиев проведе телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски. Пресслужбата на Алиев публикува комюнике за разговора и от него стана ясно, че Алиев е обсъдил със Зеленски както руския удар при Измаил, така и „авиоудар на Русия по петролна база на азербайджанската държавна компания СОКАР и други наши обекти на украинска територия“. Интересното е, че в комюникето изрично ударите са описани като "целенасочени". Самият Зеленски също коментира разговора и заяви следното: "Украйна смята това за целенасочен опит на Русия да блокира енергийните маршрути, които гарантират на нас и на други европейски страни енергийна независимост".
Припомняме, че в края на миналата седмица в САЩ Азербайджан и Армения подписаха мирен договор след десетилетия на конфликт заради Нагорни Карабах, които доведоха и до военни действия. Този договор се счита за директен удар по руското влияние в Южен Кавказ. За капак, според данни от Flightradar, в арменската столица Ереван са кацнали два американски военни самолета-танкери, с американски войници за съвместно военно учение с Армения в периода 12-20 август – Още: Путин плаче зад завесата: Катастрофален политически удар за Русия
🇦🇲✈ US Air Force tankers arrive in Yerevan— NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2025
Two KC-135R Stratotankers of the US Air Force landed in the Armenian capital, delivering personnel for joint military exercises scheduled for August 12–20.
Against the backdrop of Armenia’s strained relations with Russia, such visits… pic.twitter.com/BDkKvzDjfH
Пореден руски удар в Украйна
Междувременно, с авиобомби Русия порази пореден цивилен обект в Украйна. Този път става въпрос за автобусна гара в град Запорожие. Според военновременния ръководител на Запорожка област Иван Федоров, бивш кмет на окупирания от руснаците украински град Мелитопол, вследствие на удара са ранени 20 души. Оттогава Федоров публикува в официалния си канал в Телеграм предупреждения за нови руски въздушни удари – с авиобомби и с дронове, като последното е от 5:42 часа тази сутрин:
🤬Russians hit Zaporizhzhia bus station with glide bombs— NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2025
Twelve people were injured.
One strike targeted the Central Bus Station, and another hit the clinic of Zaporizhzhia Medical University. pic.twitter.com/nwRnNBMPTa
Украйна пак показа зъби срещу Русия
Вчера украински дронове за пръв път успяха да стигнат до Коми, на цели 1700 километра разстояние от украинска територия. Поразена беше цистерна-резервоар за съхранение на петрол и горива в петролната рафинерия на „Лукойл“ в град Ухта. Ръководителят на автономната област Коми Ростислав Голдщайн не каза директно, че цистерната е ударена, но призна очевидното, видяно на много видеокадри – че атака с дронове е имало.
Ukrainian drones have for the first time reached the Komi Republic, striking near the Ukhta oil refinery. Locals reported loud explosions in the area, about 1,700 km from Ukraine. pic.twitter.com/0hwykF1zNN— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 10, 2025
⚡ Ukrainian Forces Attack Russia’s Komi Republic for the First Time— NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2025
In Ukhta, an air raid alert for a drone threat was activated, and flights at the local airport were temporarily suspended.
Eyewitnesses report spotting several drones over Sosnogorsk and Ukhta.
The Komi… pic.twitter.com/RMbvzhM6jE
HUR drones struck an oil refinery in Russia’s Komi Republic, more than 2,000 kilometers from Ukraine’s border, Suspilne sources report. According to HUR, the refinery supplied fuel to the Russian army. A fuel storage tank was hit, causing a spill, and a gas and condensate… https://t.co/Zlc1u6mgnJ pic.twitter.com/ByhFiTVm6J— WarTranslated (@wartranslated) August 10, 2025