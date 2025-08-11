Войната в Украйна:

Зад кулисите: Руският агент за мир в Кремъл все още е активен

11 август 2025, 08:00 часа 543 прочитания 0 коментара
Зад кулисите: Руският агент за мир в Кремъл все още е активен

Десетилетия наред руският диктатор Владимир Путин разчита на един лоялен помощник специално за най-деликатните проблеми и задачи. Това не се променя и сега – помощник номер едно в момента е Сергей Кириенко, който ръководи президентската администрация на Руската федерация. Кириенко пое поста, след като дълги години беше начело на „Росатом“. Но преди Кириенко друг човек беше „опората“ на Путин – Дмитрий Козак, който беше еквивалентът на Кириенко.

Козак зае поста на началник на кабинета на Путин още през 1999 година. Той е негов сътрудник от времената, когато руският диктатор беше слабо известна фигура в Санкт Петербург, а кмет на втория по големина руски град беше покойният вече Анатолий Собчак. Освен това – служил е в специалните части още докато СССР беше фактор, а не исторически спомен, роден е в Украйна. Козак е човекът, който е главният двигател за организацията на Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 година. Козак е човекът, отговарящ за интеграцията на Крим, след като армията на Путин го анексира през 2014 година. Козак беше човекът, който отговаряше за прокарване на руската дипломатическа визия за „злините“ в Украйна и то пред САЩ. Но Козак е и човекът, който твърдо е посочил – нахлуването в Украйна е грешка. Затова сега той е в миниманса, пише The New York Times.

Дмитрий Козак изрично е заявил и посъветвал Путин не само да не започва войната в Украйна, но и след като я е започнал, да я спре. Буквално в самото начало на пълномащабната война Козак е договорил проектоспоразумение с Киев, според което Украйна е щяла да се откаже да влезе в НАТО, но Путин не е приел само толкова. А наскоро Козак пак е представил предложение на Путин за спиране на боевете и старт на мирни преговори. Източници в Кремъл споделят пред The New York Times, че според Козак Путин трябва да постави като приоритет вътрешни проблеми на Русия, а не Украйна. Сред тях – изграждане на наистина независима съдебна система.

Още: От Русия с любов: Путин се подигра на Уиткоф, предавайки му орден на Ленин за сина на шеф в ЦРУ

Надеждата не е умряла, но мъждука

СНИМКА: Getty Images

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Козак категорично е и посредник на Путин във връзките със Запада. Той поддържа тесни връзки със западни представители и е искал именно от тях да му представят идеи и аргументи, за да успее да убеди Владимир Путин да спре унищожителната война.

Едва ли Козак ще убеди Путин да спре моментално – хардлайнерите около руския диктатор, които на всичкото отгоре го ласкаят безропотно, са повече. Но фактът, че Козак не е безследно изчезнал, показва, че дори в най-близкия кръг на Путин има разочарование, че той не мисли най-после да сложи край на авантюрата си в Украйна. Козак е единственият човек в Кремъл, който открито говори против продължаване на войната в Украйна, макар да не го прави пред медиите. "Въпреки загубата на влияние, Козак е запазил известен достъп до Путин, според източници от Кремъл. Фактът, че Путин държи Козак, отразява лоялността на руския президент към неговите дългогодишни лейтенанти, отбелязват източниците" - дословна забележка на The New York Times.

Още: Уиткоф провалил примирие без отстъпка на земя? Силни сигнали, че Зеленски може да отиде при Тръмп и Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Източник: The New York Times

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Кремъл Сергей Кириенко война Украйна мир Украйна Дмитрий Козак
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес