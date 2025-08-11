Зад кулисите: Руският агент за мир в Кремъл все още е активен

Десетилетия наред руският диктатор Владимир Путин разчита на един лоялен помощник специално за най-деликатните проблеми и задачи. Това не се променя и сега – помощник номер едно в момента е Сергей Кириенко, който ръководи президентската администрация на Руската федерация. Кириенко пое поста, след като дълги години беше начело на „Росатом“. Но преди Кириенко друг човек беше „опората“ на Путин – Дмитрий Козак, който беше еквивалентът на Кириенко.

Козак зае поста на началник на кабинета на Путин още през 1999 година. Той е негов сътрудник от времената, когато руският диктатор беше слабо известна фигура в Санкт Петербург, а кмет на втория по големина руски град беше покойният вече Анатолий Собчак. Освен това – служил е в специалните части още докато СССР беше фактор, а не исторически спомен, роден е в Украйна. Козак е човекът, който е главният двигател за организацията на Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 година. Козак е човекът, отговарящ за интеграцията на Крим, след като армията на Путин го анексира през 2014 година. Козак беше човекът, който отговаряше за прокарване на руската дипломатическа визия за „злините“ в Украйна и то пред САЩ. Но Козак е и човекът, който твърдо е посочил – нахлуването в Украйна е грешка. Затова сега той е в миниманса, пише The New York Times.

Дмитрий Козак изрично е заявил и посъветвал Путин не само да не започва войната в Украйна, но и след като я е започнал, да я спре. Буквално в самото начало на пълномащабната война Козак е договорил проектоспоразумение с Киев, според което Украйна е щяла да се откаже да влезе в НАТО, но Путин не е приел само толкова. А наскоро Козак пак е представил предложение на Путин за спиране на боевете и старт на мирни преговори. Източници в Кремъл споделят пред The New York Times, че според Козак Путин трябва да постави като приоритет вътрешни проблеми на Русия, а не Украйна. Сред тях – изграждане на наистина независима съдебна система.

Надеждата не е умряла, но мъждука

СНИМКА: Getty Images

Козак категорично е и посредник на Путин във връзките със Запада. Той поддържа тесни връзки със западни представители и е искал именно от тях да му представят идеи и аргументи, за да успее да убеди Владимир Путин да спре унищожителната война.

Едва ли Козак ще убеди Путин да спре моментално – хардлайнерите около руския диктатор, които на всичкото отгоре го ласкаят безропотно, са повече. Но фактът, че Козак не е безследно изчезнал, показва, че дори в най-близкия кръг на Путин има разочарование, че той не мисли най-после да сложи край на авантюрата си в Украйна. Козак е единственият човек в Кремъл, който открито говори против продължаване на войната в Украйна, макар да не го прави пред медиите. "Въпреки загубата на влияние, Козак е запазил известен достъп до Путин, според източници от Кремъл. Фактът, че Путин държи Козак, отразява лоялността на руския президент към неговите дългогодишни лейтенанти, отбелязват източниците" - дословна забележка на The New York Times.

Източник: The New York Times