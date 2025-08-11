Украинците не са Бай Ганьо, мирът е зад ъгъла в Аляска

Продължаващата 3 години и половина пълномащабна война в Украйна е безспорно една от кризите на XXI век в глобален мащаб. И цял свят иска да види краят ѝ. Само че какъв точно да е краят - ето това е проблемът.

От едната страна е нещо абсолютно безспорно - дори Русия е признала суверенитета на Украйна и то в границите от 1991 година, в които влизат Донбас и Крим. Подписан е дори международен договор, не само двустранен - Меморандумът от Будапеща от 1994 година. Според него, Русия е гарант за суверенитета и на териториалната цялост на Украйна, защото Киев връща ядреното оръжие от съветско време на Руската федерация, което иначе щеше да направи Украйна третата в света ядрена сила преди 3 десетилетия.

От другата страна са манипулациите и лъжите на руския диктатор Владимир Путин - като се почне от застрашеното уж от нацизъм рускоезично население в Украйна и се стигне до приказките как Русия си вземала обратно "своето". По тази логика ако Турция тръгне да си взема обратно "своето" от времето на Османската империя, България какво ще прави? - Още: "Бягайте, Русия ще завземе всичко": Лукашенко се обърна към Украйна, Путин го поправи (ВИДЕО)

Тотално просто е - договор срещу басни с акомпанимент на балалайка. Но години и години наред Путин свири на отровната си балалайка дотам, че мозъкът отиде на заден план. И паяжината от лъжи стана огромна, всеобхватна, много влиятелна.

В Украйна станахме свидетели на съвременна "Игра на тронове". Ще продължим да ставаме - защото украинците не са готови да загубят земята си, а има сигнали, че Тръмп пак попоглежда точно в тази посока. За украинската устойчивост - всеки, който малко се позаинтересува, малко поогледа и понаучи какви са настроенията в Украйна, ще знае. Три години и половина и хиляди руски издевателства по-късно не преклониха глава, това не може да не се взема предвид и то на първо място - Още: Украйна предава свои земи на Русия за мир? Зеленски отговори (ВИДЕО)

Да, на доста хора отдавна им писна и искат просто край, да спрат да стрелят и да умират в Украйна. Да забравим тази война. Но докато лъжата, заради която започна всичко, остава, мир няма да има. Няма, докато комплексите на едно джудже, на Владимир Путин, продължават да са фактор в руската и световната политика пред подписани договори и меморандуми. Въпреки цялата лееща се пропаганда от Петолъчката, светът не е готов да изостави принципите на международното право. Те далеч не са перфектни, далеч не работят както би трябвало, но са пътят, по който трябва да върви човечеството. Законът на джунглата - че по-силният има право на всичко, трябва да остане зад гърба ни.

В Аляска на тези путинови комплекси може да бъде сложено началото на края. Или агонията може да бъде удължена за много години напред. Зависи отново от стратегическия поглед на САЩ - дали ще заложат на по-трудния път към устойчивостта или отново ще надделеят бизнес интереси, които само ще задълбочат проблемите. Ирония или не, срещата между Тръмп и Путин ще се проведе на Голяма Богородица (Успение Богородично). Божия намеса хич няма да е излишна - предвид ефекта "Уиткоф", който е емблематичен не само за глупостта в САЩ, но и в световен мащаб - Още: Пълна каша: Уиткоф погрешно е разбрал Путин за примирието и е оплескал всичко

Автор: Ивайло Ачев