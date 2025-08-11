Войната в Украйна:

Украинците не са Бай Ганьо, мирът е зад ъгъла в Аляска

11 август 2025, 08:38 часа 145 прочитания 0 коментара
Украинците не са Бай Ганьо, мирът е зад ъгъла в Аляска

Продължаващата 3 години и половина пълномащабна война в Украйна е безспорно една от кризите на XXI век в глобален мащаб. И цял свят иска да види краят ѝ. Само че какъв точно да е краят - ето това е проблемът.

От едната страна е нещо абсолютно безспорно - дори Русия е признала суверенитета на Украйна и то в границите от 1991 година, в които влизат Донбас и Крим. Подписан е дори международен договор, не само двустранен - Меморандумът от Будапеща от 1994 година. Според него, Русия е гарант за суверенитета и на териториалната цялост на Украйна, защото Киев връща ядреното оръжие от съветско време на Руската федерация, което иначе щеше да направи Украйна третата в света ядрена сила преди 3 десетилетия.

От другата страна са манипулациите и лъжите на руския диктатор Владимир Путин - като се почне от застрашеното уж от нацизъм рускоезично население в Украйна и се стигне до приказките как Русия си вземала обратно "своето". По тази логика ако Турция тръгне да си взема обратно "своето" от времето на Османската империя, България какво ще прави? - Още: "Бягайте, Русия ще завземе всичко": Лукашенко се обърна към Украйна, Путин го поправи (ВИДЕО)

Тотално просто е - договор срещу басни с акомпанимент на балалайка. Но години и години наред Путин свири на отровната си балалайка дотам, че мозъкът отиде на заден план. И паяжината от лъжи стана огромна, всеобхватна, много влиятелна.

В Украйна станахме свидетели на съвременна "Игра на тронове". Ще продължим да ставаме - защото украинците не са готови да загубят земята си, а има сигнали, че Тръмп пак попоглежда точно в тази посока. За украинската устойчивост - всеки, който малко се позаинтересува, малко поогледа и понаучи какви са настроенията в Украйна, ще знае. Три години и половина и хиляди руски издевателства по-късно не преклониха глава, това не може да не се взема предвид и то на първо място - Още: Украйна предава свои земи на Русия за мир? Зеленски отговори (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Да, на доста хора отдавна им писна и искат просто край, да спрат да стрелят и да умират в Украйна. Да забравим тази война. Но докато лъжата, заради която започна всичко, остава, мир няма да има. Няма, докато комплексите на едно джудже, на Владимир Путин, продължават да са фактор в руската и световната политика пред подписани договори и меморандуми. Въпреки цялата лееща се пропаганда от Петолъчката, светът не е готов да изостави принципите на международното право. Те далеч не са перфектни, далеч не работят както би трябвало, но са пътят, по който трябва да върви човечеството. Законът на джунглата - че по-силният има право на всичко, трябва да остане зад гърба ни.

В Аляска на тези путинови комплекси може да бъде сложено началото на края. Или агонията може да бъде удължена за много години напред. Зависи отново от стратегическия поглед на САЩ - дали ще заложат на по-трудния път към устойчивостта или отново ще надделеят бизнес интереси, които само ще задълбочат проблемите. Ирония или не, срещата между Тръмп и Путин ще се проведе на Голяма Богородица (Успение Богородично). Божия намеса хич няма да е излишна - предвид ефекта "Уиткоф", който е емблематичен не само за глупостта в САЩ, но и в световен мащаб - Още: Пълна каша: Уиткоф погрешно е разбрал Путин за примирието и е оплескал всичко

Автор: Ивайло Ачев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
среща Тръмп Путин война Украйна мир Украйна
Още от Актуално коментира
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес