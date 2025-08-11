Войната в Украйна:

Политолог с прогноза кога Румен Радев ще направи партия

11 август 2025, 08:57 часа 711 прочитания 0 коментара
Президентът Румен Радев ще направи партия, но след края на мандата му в края на 2026 г. Тази прогноза направи политологът Слави Василев в ефира на Нова телевизия. "Мандатът на Радев приключва догодина и тогава ще настъпи моментът, в който той ще трябва да каже какво ще прави. Тогава ще има хоризонт в очите на гражданите Бойко Борисов и Делян Пеевски да имат алтернатива. Надявам се президентът Радев да обяви този политически проект", заяви Василев.

Според политолога в момента хората не виждат алтернатива на управлението и това правело предсрочните избори безпредметни.

Разпродажбата на държавни имоти

Относно разпродажбата на държавни имоти, Василев заяви, че сигурно има и наистина такива. "Имаше забранителен списък с предприятия и имоти, които не могат да се продават без решение на парламента. Сега обаче те могат да се продават с решение на кабинета. Министерският съвет се опита чрез мнозинството си да облекчи и улесни процедурата за продажба на имоти - сега тя се прехвърля към областните управители. А това са активи, които принадлежат на всички българи", коментира той.

Политическият анализатор Георги Харизанов подчерта, че чрез прозрачност може да не се допусне нерегламентирано сдобиване с имоти. "Всички съмнения и страхове, които умело се използват от президента, се лекуват с максимум информация. Говоренето срещу продажбата на държавни имоти и приватизацията въобще е изключително странно, защото може да бъде направена сделка на нормална цена за имот с отпаднала необходимост, който буренясва. Според предоставената информация имотите ще бъдат подложени на онлайн търгове, които ще са прозрачни и участниците ще бъдат стриктно отсявани. Чрез обществен натиск изкушението да се правят схеми ще бъде изкоренено", смята Харизанов.

Виолета Иванова
