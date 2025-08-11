Жеги и силни ветрове: Повишен риск от пожари в Гърция

Горещо време и силни ветрове за днес, с температури, достигащи до 41 градуса, прогнозират от гръцката национална метеорологична служба. Предупреждава се за повишен риск от пожари в цялата страна. Високите температури и силните ветрове се очаква да продължат до 13 август. Очаква се температурите днес да достигнат 39-41 градуса в западната част на континенталната част, 37-39 градуса в северната част и източната част на Егейско море и 35-37 градуса в източната част на континенталната Гърция.

ОЩЕ: Над 10 000 декара гора е изпепелена: Пожарът край Сунгурларе продължава

В Кикладските острови, Спорадите и северната част на Крит температурите ще останат по-ниски, между 30 и 32 градуса.

Висок риск от пожари

Според Метеорологичната служба на Националната обсерватория в Атина горещите, сухи и ветровити условия днес ще създадат "голяма трудност при контролирането на пожарите в почти цялата континентална част и много голяма до екстремна трудност при контролирането на пожарите в голяма част от източната и южната континентална част".

Няколко региона в страната са класифицирани като райони с висок риск от пожари, включително по-голямата част от Атина, Пелопонес, Западна Гърция, Епир, Източна Македония и Тракия, както и северните острови в Егейско море.

Пламъци и в Испания

Над 1000 души бяха евакуирани заради пожари в Северозападна Испания. Обстановката се влошава заради горещото време и силните топли ветрове. Около 400 души са евакуирани от района на град Каруседо, а 700 души от района на Лас Медулас в областта Кастилия и Леон. Пожари бушуват и в областите Навара и Галисия. ОЩЕ: Хиляди евакуирани в Испания заради горски пожари (ВИДЕО)