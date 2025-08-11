Маите наброявали 16 милиона в разцвета си – два пъти повече от населението на Ню Йорк

Революционно ново проучване, ръководено от университета Тулейн, Ню Орлиънс, установи, че населението на цивилизацията на маите е било по-голямо от предполагаемото досега, разкривайки, че маите не са имали фрагментирани градове държави, а по-скоро взаимосвързани цивилизации в градските и селските райони.

„Древните маи никога не престават да ме изумяват“, казва водещият автор Франсиско Естрада-Бели в прессъобщение на университета Тулейн. Като една от най-известните и интригуващи древни цивилизации в света, изследователите от Тулейн са достигнали по-дълбоко неизследваната територия в тропическите гори на полуостров Юкатан.

Изследването, публикувано в Journal of Archaeological Science: Reports, разкрива, че тези селски селища, погребани под гори в низините на маите в Юкатан, са останали до голяма степен недостъпни.

Две лидарни изображения на големи церемониални центрове на маите с площад, заобиколен от къщи и земеделски земи. Estreda-Belli et al., 2025 / CC BY-NC-ND 4.0

Въпреки това 95 000 квадратни километра земя – необитаеми през последните 1000 години – предлагат на изследователите зашеметяваща възможност, благодарение на иновативен подход, използващ лидарна технология от множество източници, да изследват тези недокоснати и спящи селища на маите.

Изследователите не само открили, че маите са били по-многолюдни, отколкото се е смятало преди, но и отново отбелязали колко напреднало е било обществото на маите в градските и селските райони, сочейки към изключително впечатляваща социална организация, която шокирала експертите.

Нова картина на маите

Новото изследване преразглежда заключение, направено в изследване от 2018 г., че населението на маите е достигало около 11 милиона между 600 и 900 г. сл. Хр., наричано Късен класически период. Новото проучване обаче изненадало изследователите от Тулейн, защото тази цифра е подценила маите.

„Очаквахме умерено увеличение на оценките за населението от нашия лидарен анализ от 2018 г., но скокът от 45% беше наистина изненадващ. Тези нови данни потвърждават колко гъсто населени и социално организирани са били низините на маите в разцвета си“, каза професор Естрада-Бели.

За да стигнат до това изключително ново разбиране, учените използвали лидар. Както съобщава Live Science, самолет носи лидарната техника, която изпраща лазерни импулси към земята, които след това използва за генериране на 3D карти на обширна област, простираща се на 95 000 квадратни километра. В този случай обаче те комбинирали данни от публично достъпни и частни лидарни проучвания, включително тези от Центъра за космически полети „Годард“ на НАСА.

Освен 45% увеличение на прогнозната им популация, тъй като проучването им отразявали колко голяма територия са покривали маите, руините говорили за това колко сложни и организирани са били те.

„Уверени сме, че тези открития, базирани на лидар, ни дават най-ясната картина досега за моделите на древни селища на маите“, казва Франсиско Естрада-Бели. „Сега имаме твърди доказателства, че обществото на маите е било силно структурирано както в градовете, така и в селските райони и много по-напреднало в ресурсната и социалната организация, отколкото се е смятало досега.“

Карта на изследваната област в низините на маите. Estreda-Belli et al., 2025 / CC BY-NC-ND 4.0

Лидар отваря нови врати в археологията

В миналото изследователите са стигнали до извода, че селищата на маите са били изолирани. Последните изследвания доказали обратното. Сега учените са идентифицирали един-единствен, последователен модел на градска и селска организация. Проучването показало, че жилищните и селскостопанските характеристики са били групирани около „контролирани от елита групи площади“, които включват канали за производство и дистрибуция на храна.

„Почти всички структури са били разположени в рамките на пет километра от голяма или средна група площади, което показва широк достъп до гражданско-церемониални центрове и оспорва минали предположения за изолирани селски селища“, се казва в съобщението на университета Тулейн.

Изследователите са докоснали много повече от гъстотата на населението на маите, като най-накрая са провели проучване на неизследвана досега територия. Маите далеч не са били фрагментирани, а по-скоро са били структурирани, свързани, с организирана система, която е обхващала цялата цивилизация.

Накрая изследването показало потенциала за използване на лидарни данни от множество източници, за да се помогне на археолозите да достигнат до отдалечени райони и „да направят нови открития, без да чакат нови лидарни полети“.

„Това е голяма крачка напред за областта“, заключават археолозите.