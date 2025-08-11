Пирин отново гори, пожарът се насочва към Природния парк

Пожарът в Пирин, който избухна на 25 юли, се разгоря с нови сили. Появили са се нови огнища, които застрашават да навлязат на територията на Национален парк "Пирин". Екипи от пожарникари, горски служители и доброволци отново се включиха в борбата със стихията тази сутрин. Пожарът, който тлееше, се е активизирал отново поради високите температури и вятъра през последните дни.

Битка с огъня

Иван Ризов, директор на горското стопанство в Струмяни, заяви в ефира на Нова телевизия, че огнищата са на голямо разстояние едно от друго, като тези в община Сандански са високо в планината, в изключително труднодостъпен терен без достъп за автомобили. "Ходи се пеша повече от час", заяви Ризов. Гасенето на огъня се извършва основно ръчно, като вода се носи на гръб.

Въздушна техника засега не се коментира, но ако се наложи, ще бъде включена. Основната цел е пожарът да бъде локализиран преди обед, тъй като следобед се очаква вятър, който може да създаде сериозна опасност за служителите на терен.

"Има дълбок слой мъртва горска постеля, който тлее. Огнищата се развиват под земята, по корените", обясни Ризов.

Въпреки че преди няколко дни е имало валежи, те са били твърде слаби, за да потушат напълно огъня. За момента няма пряка опасност за населените места в района, като селата Плоски и Лиляново, но екипите остават нащрек.

След близо 20-дневна борба със стихията, всички на терен са изключително уморени, но са решени да дадат всичко от себе си, за да овладеят пожара.