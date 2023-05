Ендшпилът в Бахмут изглежда идва скоро (ВИДЕО)

Защо? С няколко прецизни контраатакуващи операции украинците успяха да си върнат позиции на север и на юг от града, по фланговете му. Съответно, растат страховете, че е възможно руските сили в самия град да бъдат подложени на украински флангови атаки и да бъдат заклещени от две страни, което ще ги принуди да отстъпят.

(КАРТА) На север, украинската армия бележи напредък в посока Орехово-Васильовка и Дъбово-Васильовка (11-12 километра север-северозападно от Бахмут). Целта е да бъде отрязан пътят между двете населени места и да бъде прекъсната логистиката на руснаците. На юг, при Клещеевка (7 километра южно от Бахмут) е имало руска контраатака в посока Ивановска, но неуспешна – признава го в своя обзор руският пропагандист Семьон Пегов, има данни за същото и в сутрешната сводка на украинския генщаб. Именно при Клещеевка, по украински данни, украински военни части са заели високи позиции, а руското военно министерство съобщава за 10 отбити украински атаки при Ивановско (Красное) и признава, че там ситуацията е най-сложна. То добавя и за извършена руска бомбардировка, която разрушила път при Ивановско.

(КАРТА) В самия Бахмут обаче се трупат данни за руски напредък. Пегов посочва, че ЧВК Вагнер вече са достигнали до изхода на пътя за Хромово, а в своя обзор популярният руски телеграм канал "Рибар" също говори за руски пробив. Евгений Пригожин продължава с редовните рапорти и говори в Телеграм за нови 220 метра напредък на наемниците си, като според него украинците контролирали 1,59 кв. километра от града. Боевете се водят източно и южно от улица "Чайковски", според украински данни, като вече има оценки, че е възможно украинската армия да се изтегли от самия Бахмут още тази седмица.

Бахмут продължава да е далеч по-важен за руснаците, отколкото за украинците, които са прехвърлили нови сили с цел да спрат украински пробив по фланговете – това е основното заключение в дневния обзор на ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Оттам обобщават руски и украински данни по въпроса, като наблягат как лидерът на т.нар. ДНР Денис Пушилин изрично е подчерта, че руската армия праща подкрепления, както и че говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати продължава да казва, че целта на украинската армия при Бахмут е да изтощи руските сили: Киев: Украинските сили освободиха 20 кв.км в околностите на Бахмут, руснаците напредват в града

Продължават противоречивите твърдения за Матсюковка, при река Оскил – селище на 16 километра северозападно от Сватово. Руснаците повтарят как са го превзели, а украинците – че са отбили поредна руска пехотна атака там. Общо по целия фронт през последното денонощие е имало 55 спрени руски пехотни атаки, според украинския генщаб. А беларуският проект "Гаюн" съобщава, че от Беларус са прехвърлени 40 единици тежка военна техника и 200 войници (руски) в Ростовска област, на границата с Луганска област – явно като подкрепление за фронта в Луганск.

Междувременно, зам.-началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски обяви пред Sky News, че "за съжаление нямаме достатъчно военна техника да започнем контраофанзива. За да започнем, имаме нужда от артилерийски системи, боеприпаси, бронирани машини и танкове", пише Игор Жовква.

Ukraine does not have enough military equipment to launch a counteroffensive against Russia, the deputy head of Zelenskyi's office Ihor Zhovkva said, writes Sky News.



"Unfortunately, the level of equipment we have is not yet enough to start the counteroffensive. To start a… pic.twitter.com/nFkvsnNWAK