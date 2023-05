ВИДЕО: Украинската армия гони, пленява и избива руски войници при Бахмут

Този път видеата показват действията на 72-ра бригада и на 225-ти полк, който е част от 127-ма бригада на Украинската териториална отбрана. Формациите в териториалната отбрана са уникални по същността си, защото първоначалният замисъл на създаването ѝ е да има роля на нещо като Националната гвардия в САЩ, но сега вече никой не я различава от останалата част на редовната професионална украинска армия.

В първото видео можете да видите как войници от 72-ра бригада овладяват руска позиция и пленяват защитаващите я.

The 72nd brigade takes Russian prisoners after taking over a fortified position. pic.twitter.com/Osg0udOYY7