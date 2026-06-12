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Френско-италианска среща на върха: Макрон и Мелони ще разговарят на 25 юни

12 юни 2026, 16:15 часа 423 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Френско-италианска среща на върха: Макрон и Мелони ще разговарят на 25 юни

Френският президент Еманюел Макрон ще приеме на 25 юни италианската министър-председателка Джорджа Мелони в Антиб, в Южна Франция, в рамките на официална френско-италианската среща, съобщи канцеларията на Макрон, цитирана от световните агенции и БТА.

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“Срещата ще даде възможност за задълбочаване на френско-италианското сътрудничество в няколко стратегически сектора, по-специално в отбраната, космоса, енергетиката и инфраструктурата”, се казва в изявлението и се добавя, че двамата лидери освен това ще посетят и централата на френско-италианската космическа компания “Талес Аления Спейс” в близкия средиземноморски град Кан.

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Сътрудничество среща на върха Еманюел Макрон Джорджа Мелони
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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