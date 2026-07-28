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Пожар в метрото в Барселона (ВИДЕО)

28 юли 2026, 13:55 часа 511 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Пожар в метрото в Барселона (ВИДЕО)

136 души са ранени при пожар по надземната линия на линия 1 (L1) на метрото в Барселона, съобщи каталунския вестник Ara. 129 души са получили леки наранявания, седем са в средно тежко състояние. Тридесет и девет души са хоспитализирани. Много от жертвите са пострадали от вдишване на дим. Пожарът е възникнал вечерта на 27 юли.

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Задимяване

Две станции, Clot и Glòries, са били евакуирани поради обилно задимяване. На Clot, където се намира и крайградската гара Rodalies, пътниците от един влак е трябвало да бъдат евакуирани. Очевидци съобщават, че димът е бил толкова гъст, че са се наложили да използват фенерчета, за да се придвижват в тунела на метрото.

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Според предварителните данни пожарът е възникнал, след като част от облицовката на тунела е паднала и се е запалила. Разписанията на влаковете по линии L1 и L2, както и на няколко автобусни маршрута, са били променени поради пожара.

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Метро Барселона пожар
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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