Орбан: Влюбих се от пръв поглед, чувствам се по-лек

Два месеца след поражението си на априлските избори в Унгария Виктор Орбан се обърна към обществеността и даде ексклузивно интервю, в което разкри, наред с други неща, как се е влюбил в плаването и защо смята, че „Хърватия край морето е невероятна“. Той говори и за изборната си загуба, новото правителство, решението си да не поема парламентарен мандат и какво би направил, ако напусне политиката, пише хърватската "Индекс", позовавайки се на унгарския Blikk.

Орбан каза, че е открил любовта си към плаването съвсем случайно. „Всичко започна случайно. Един от бившите ни посланици в Брюксел, който е служил и в Хърватия, ми каза, че Хърватия е най-очарователната страна в света, но само когато се гледа от морето. Опитах я и се влюбих от пръв поглед. Хърватия е невероятна от морето“, каза той.

Той обясни, че не харесва големи яхти, които приличат на плаващи хотели, защото, както казва, те отделят от морето. „Харесвам малки платноходки, по-скоро е като къмпинг. Намерих шкипер, който има подобен подход - щом носът докосне бетона в пристанището, почивката свършва. Затова сме постоянно на котва, в заливи, това е истинско диво къмпингуване в морето“, описа той. ОЩЕ: Обиск в централа на ФИДЕС, Виктор Орбан заговори за "произвол"

По-леко му е от април насам

Бившият унгарски премиер споделя, че се чувства по-лек от април насам, както физически, така и психически. Въпреки че твърди, че работи повече от преди, той вече няма задълженията, които са изпълвали всяка негова минута като министър-председател.

Орбан вярва, че Унгария в момента живее в „свят на мечти“, докато реалността, според него, е много по-различна.

„Хората, които гласуваха за това правителство, живеят в свят на мечти. От анкети и анализи виждам, че правителството може би знае каква е реалността, но не мога да преценя отвън дали и то греши. Сигурно е обаче, че реалността е напълно различна от това, на което хората се надяват. Това се вижда от числата, фактите и познанията за икономическите процеси. Всички са в еуфория и очакват нещата скоро да се подобрят. Истината е, че ни предстои тежка борба, само за да защитим постигнатото и да предотвратим още по-лошо положение. Това предстои“, каза той. ОЩЕ: Виктор Орбан призова за "съпротива" в Унгария срещу Мадяр