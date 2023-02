Година война в Украйна: Русия е без Бахмут и на Планетата на розовите понита (ВИДЕО)

Година война в Украйна: Владимир Путин - какво планира, за какво излъга, какво излезе? (ВИДЕО)

Нямаше голяма запомняща се масирана атака, нямаше никакви действия или думи от Кремъл, които да вдъхнат кураж на кървавата кауза на Путин. Единствено вечният му "пудел" Дмитрий Медведев заяви в канала си в Телеграм, че "победата ще бъде постигната", че "ще върнем нашите територии и ще защитим надеждно нашия народ, който пострада през годините на геноцид и обстрели". А връх на изказването е как Русия трябва да настъпи и разшири сферата, която счита за буфер пред границите си, ако трябва чак до Полша. В своеобразен отговор бившият военен министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) и осъден на първа инстанция от съда в Хага за свалянето на полет MH17 Игор Гиркин охарактеризира Медведев като лунатик и добави: "Той е е единственият от жителите на Планетата на розовите понита, който се осмели да напомни на населението на Руската федерация, че днес (24.02.22) е точно една година от нашата удивително изпълнена специална военна операция".

В конфликта обаче ролята на Китай почва да става все по-значима. Китайският мирен план се оказа мъгла, а дали е и вятър, тепърва ще се види. Но в авторитетни западни медии продължават да излизат материали, които подсказват, че Китай не смята да работи за бърз край на войната в полза на Украйна. В дневния си анализ за войната ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща внимание на материал в Der Spiegel, според който Русия преговаря за масово производство и доставки на китайските дронове 100 ZT-180, като това да започне от април. Дроновете могат да носят бойни глави с 35-50 килограма взрив, но могат да се ползват и за разузнавателни цели. Има опасения, че дроновете ще се доставят буквално контрабандно, с фалшиви документи, че това уж са части за гражданската авиация. Говорителят на Белия дом Джон Кърби каза, че няма какво да коментира по тази информация. Отделно, The Washington Post излезе с материал, че Китай мисли да прати на Русия 122-милиметрови и 152-милиметрови снаряди (за минохвъргачки и гаубици). Дори в самата статия обаче се казва, че още няма доказателства, че Пекин е взел твърдо такова решение. А американският президент Джо Байдън коментира, че не очаква Китай да почне оръжейни доставки за Русия.

ОЩЕ: Бивш външен министър на Украйна: Китай не се е сближил с Русия, но не му е изгодно тя да изпадне в колапс

One year ago they thought that they would break us. They expected an easy victory. That we will surrender because we are fighting against one of the biggest army.



The war continues. We didn’t surrender and never do it. And we won’t allow our enemy to walk on Ukrainian ground. pic.twitter.com/lMgPCIv2LJ