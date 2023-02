Разузнавателни данни: Русия готви "украинска провокация", за да вкара Беларус във войната (ВИДЕО)

Навръх една година от началото на войната в Украйна, Русия готви провокации, с които да вкара Беларус директно във военните действия. Това съобщава украинското разузнаване.

Според украинските данни, към границата с Черниговска област са се насочили руски военни конвои без отличителни знаци, които всъщност ще се правят на украинци и ще инсценират атака срещу беларуска територия.

На този фон вчера, 23 февруари, беларуският диктатор Александър Лукашенко за пореден път обяви, че не се виждат никакви признаци за агресия откъм Украйна, Полша и Прибалтика и той е много доволен от това, защото не налага действия на армията му. На 16 февруари Лукашенко обяви, че Беларус би влязъл във война в Украйна само ако бъде атакуван от украинските сили.

Остава отворен въпросът и ще има ли руска провокация в Молдова – опасенията за това растат: Путин свали задръжките от война в Молдова и де факто изкара Русия от ООН

На този фон във Financial Times се появи материал, базиран на вътрешни източници на британското издание в Кремъл, според който Путин все още вярва, че Русия е по-отдадена и по-ангажирана във войната от Запада и затова ще победи. Но същите източници твърдят, че Путин продължава да залага на лоялност пред компетентност що се отнася до държавническия елит, който всъщност оперативно трябва да води нещата. Съответно, няма хора, които честно да му казват какво се случва наистина в Украйна – за да не си навлекат гнева му, в близкия му кръг постоянно казват това, което го ласкае. Затова и западните лидери трябва да са наясно, че Путин е предубен, а не рационален и да го вземат предвид в своите политически решения, коментира ISW - американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Година война в Украйна: Ужасната картина, нарисувана от Путин

Развитие на военните действия в Украйна

Без изненада - най-горещата точка на фронта остава Бахмут, а този път украинските и руските данни за случилото се в района през изминалото денонощие тотално се различават.

Artillery of the 30th brigade fires on the advancing infantry of Wagner PMC. Bakhmut direction. pic.twitter.com/AQDXRUztKt — Paul Jawin (@PaulJawin) February 23, 2023

Според сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия са запазени позициите в Берховка (5 километра северно от Бахмут), Курдюмивка (15 километра южно от Бахмут), Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут), както и Часов Яр (10 километра западно от Бахмут). Същевременно, руското военно министерство не обелва и дума конкретика по позиции, но популярният руски телеграм канал "Рибар", който е управляван от свързани със създателя на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин хора и беше удостоен през есента на миналата година със специално внимание от руския диктатор Владимир Путин, твърди, че Берховка вече е превзета от ЧВК Вагнер и че украинците са се оттеглили към Ягодно (на 2 километра северно от Бахмут) и Дубово-Василовка (6 километра северно от Бахмут), а украинското командване изгражда нова защитна линия при Часов Яр. При Берховка минават важни пътни възли.

При Авдеевка има оживление – украинският щаб докладва за общо 43 неуспешни руски атаки в района за последното денонощие. Основно атаките се правят с щурмови групи от 10-15 души. При Маринка, най-южната точка от украинската отбрана на Авдеевка, изглежда руснаците вече са успели леко да напреднат в посока село Победа, като това е част от плана им да опитат да заобиколят от юг (към Победа) и от север, за да ударят украинските позиции в Маринка в тил.

При Угледар (Въгледар, Вухледар) има отново повишена руска активност, съобщават украинците. Британското разузнаване също предупреждава, че руснаците се готвят за нова офанзива там, след като бяха разгромени в средата на февруари: Касапницата при Угледар: Елитна руска бригада вече я няма, твърдят украинците (ВИДЕО)

Vuhledar direction. Russian tank destroyed. pic.twitter.com/7PUy49Za66 — Paul Jawin (@PaulJawin) February 23, 2023

В Луганска област Кремена си остава най-горещата точка, а украинците твърдят, че удържат всички важни позиции – Диброва (5 километра южно от Кремена), Билохоривка (10 километра южно от Кремена). При Сватово боят е в Нововодяне (15 километра южно от града), както и при Стелмаховка (15 километра западно от града), като отново украинците казват, че се справят с руския натиск. "Рибар" казва, че се водят главно артилерийски дуели.

The artillery battalion of the 66th mechanized brigade strikes at the locations of Russian troops in Novovodyane, Luhansk region. pic.twitter.com/Xsb02dT0AB — Paul Jawin (@PaulJawin) February 23, 2023

"С цел попълване на мащабни загуби в живата сила, врагът продължава скрита мобилизация в Руската федерация. В частност в кавказките райони се провежда активна принудителна мобилизация. Мобилизацията обхваща всички мъже независимо от здравето и желанието да идат на фронта. Голям брой от мобилизираните са граждани, които са били в затвора или излежават присъди в затворите. Освобождават се затворници при условие за доброволно участие в бойни действия в Украйна", съобщават от украинския щаб.

ОЩЕ: На фона на страшна снимка от Пригожин: Русия изглежда се отказва да обкръжи Бахмут