Губернаторът на Белгородска област: По-голямата част от населението избяга

"Сега завършваме обход от врата до врата на граничните села и на самия Грайворон. По-голямата част от населението е напуснало територията. На тези, които нямат възможност, помагаме с транспорт. Тези, които имат възможност, се оправят със собствен транспорт“, съобщи той, цитиран от контролираната от Кремъл руска информационна агенция РИА Новости.

В изявлението си губернаторът изрази загриженост от тази ситуация и отбелязва, че масовото изселване на жителите на Грайворонския район е сериозно предизвикателство за региона. Той нарече ситуацията „изключително напрегната“. Освен това отбеляза, че няма жертви, но осем души са ранени.

Припомняме, че по-рано днес руски доброволци съобщиха, че са проникнали в Белгородска област с цел освобождението й от "режима на Путин". ОЩЕ: Руският доброволчески легион: Освобождаваме Белгородска област, не излизайте от домовете си. Според Главно разузнавателно управление на Украйна операцията се извършва изключително от руски граждани доброволци и има за цел създаването на зона за сигурност за цивилното украинско население в пограничните територии с Русия.

Междувременно руските власти въведоха за първи път от началото на инвазията на Москва в Украйна "антитерористичен режим" в Белгород. Според Кремъл днешната атака в района е дело на "украинска диверсионна група", за което лично руският президент Владимир Путин е бил уведомен. ОЩЕ: Песков: Доложих на Путин за пробива в Белгородска област

