Испанските авиокомпании напът да възобновят полетите до Венецуела

Испанската авиокомпания "Иберия" реши преустановяването на търговските полети до Венецуела да продължи „за още известно време“, следвайки препоръката на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) след като президентът на САЩ Доналд Тръмп реши в четвъртък да отмени пълното затваряне на въздушното пространство на карибската страна, наложено на 29 ноември. Компанията реорганизира ресурсите и планирането си с намерението да възобнови полетите до Венецуела в началото на април, ако бъдат предоставени пълни гаранции за безопасност. Останалите авиокомпании (Air Europa и Plus Ultra) ще трябва да решат какво да правят от този момент нататък, пише испанското издание El Pais.

Полетите между САЩ и Венецуела

Тръмп обяви, че е инструктирал американските власти да възобновят търговските полети от Съединените щати, след телефонен разговор с изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес. Полетите между САЩ и Венецуела бяха спрени от 2019 г., но ограниченията бяха затегнати миналия ноември на фона на ескалиращия натиск от САЩ върху режима на Николас Мадуро, когато Белият дом обяви въздушното пространство „над и около Венецуела“ за „напълно затворено“ поради потенциална военна атака.

Това беше утежнено от предупреждение за „потенциална рискова ситуация“ от Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA). В резултат на това повечето международни авиокомпании, включително испанските превозвачи Iberia, Air Europa и Plus Ultra, отмениха маршрутите си и спряха продажбата на билети до Съединените щати.

Военното напрежение намалява

Военното напрежение намалява след акцията на американските сили на 3 януари, която доведе до залавянето на Мадуро и съпругата му , но ограниченията остават в сила. ОЩЕ: Изчезналият по-рано самолет се е разбил, всички на борда му са загинали

Последното предупреждение на FAA, издадено на 4 януари, запазва предупреждението за изключително внимание в района за полетна информация Майкетия (който включва летището в Каракас и голяма част от Карибите). Следващото предупреждение е насрочено за 2 февруари, въпреки че Тръмп изпревари резолюцията, като заяви, че ще позволи възобновяването на полетите между САЩ и Венецуела. Всъщност, само часове по-късно FAA оттегли четири предупреждения към пилотите в Карибския регион, включително едно, свързано с Венецуела, както беше съобщено в социалните медии.

Надеждите на испанските авиолинии

Испанските авиокомпании също очакват благоприятен доклад от Испанската агенция за авиационна безопасност (AESA), за да възобновят полетите между Мадрид и Каракас. Държавната агенция се присъедини към предупрежденията за потенциални рискове на 24 ноември, два дни след като FAA направи това.

Оттогава трите испански авиокомпании, които летят до латиноамериканската страна, удължават крайните си срокове за отмяна на полети в очакване на по-нататъшно развитие на събитията. Последната дата, определена от Iberia и Plus Ultra за оценка дали да възобновят търговските полети, е 31-ви този месец, в очакване на ново изявление от AESA относно условията за безопасност, докато Air Europa удължи спирането си до 14 февруари. ОЩЕ: Без да я назове: Делси Родригес отправи послание към Мария Корина Мачадо