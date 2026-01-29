Без да я назове: Делси Родригес отправи послание към Мария Корина Мачадо

Временният президент на Венецуела Делси Родригес призова опозиционерите, избрали "екстремизма, да си останат във Вашингтон", явна препратка към опозиционния лидер и носител на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо, предаде Франс прес, цитирана от БТА. "Който наистина обича Венецуела, нека се върне, а тези, които желаят злото и агресията срещу венецуелския народ да продължат вечно, нека си останат във Вашингтон", каза тя на официална церемония в Каракас и осъди "екстремизма".

Мачадо подкрепи американската намеса, довела до залавянето на президента Николас Мадуро от военните на САЩ на 3 януари в Каракас.

По-близки отношения със САЩ

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио коментира пред Комисията по външни работи на Сената въпросите, свързани с Гренландия, Венецуела и Иран.

По отношение на Венецуела държавният секретар подчерта, че новите лидери в страната се движат към развиването на по-близки отношения със САЩ.

Рубио заяви пред пълната зала на Сената, че комуникацията с лидерите на Венецуела е била „много уважителна и продуктивна“, и подчерта, че страната се движи към възстановяване на отношенията със САЩ. По думите му Вашингтон вероятно ще успее бързо да открие дипломатическо представителство във Венецуела.

Очаква се Рубио да се срещне в Държавния департамент с венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо. Това става на фона на въпроси дали Тръмп би могъл да я подкрепи като лидер на страната вместо Мадуро.