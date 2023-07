Бойци от "Ахмат" отстъпват при Бахмут - ще има ли пак жест на добра руска воля? (ВИДЕО)

Като доказателство, че думите му са коректни, вече се споделя видео от TikTok, показващо как бойци от чеченския отряд "Ахмат" се изтеглят от Андреевка, отивайки в източна посока. Селището се намира на 10 километра южно от Бахмут:

Май се готви нов жест на добра воля от руснаците - това е мотото на доста коментари в социалните мрежи при тези кадри. Отделно, по неофициални украински данни руските части отстъпват и от Клещеевка (7 километра на юг от Бахмут), и от Курдюмовка (12-15 километра на юг от Бахмут).

Колко тежко е на руснаците при Бахмут - вижте и долното геолокализирано видео, показващо украински артилерийски обстрел на руски позиции при Клещеевка:

ОЩЕ: Украинският пробив в Запорожието: По-дълбок, отколкото се смяташе? (ВИДЕО)

@GeoConfirmed @UAControlMap

Russian infantry being shelled around 48.545136, 37.935403, Klishchiivka, Donetsk Oblast.https://t.co/aFOcho5tbY

Should be older footage based on recent developments in this sector. pic.twitter.com/d8gbPj4BrW