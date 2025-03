Кремъл: Нямаме интерес от временно примирие в Украйна

Русия не иска временно прекратяване на огъня в Украйна. Това стана ясно от думите на помощника на руския диктатор Владимир Путин - Юрий Ушаков. Русия е заинтересована от дългосрочно разрешаване на конфликта с Украйна, а не от временно прекратяване на огъня, заяви той, цитиран от Интерфакс.

Според висшия руски служител и доверено лице на диктатора в Кремъл временното примирие не е нищо повече от временна почивка за украинските военни. "Никой не се нуждае от стъпки, които имитират мирни действия", заяви още Ушаков.

По думите му Путин днес можело да направи "по-конкретни и смислени оценки" относно предложението за въвеждане на временно прекратяване в Украйна.

Ушаков също така поясни, че поддържа редовна телефонна връзка със съветника по националната сигурност на САЩ Майк Валц, както и че те са се чули за последно вчера, когато Уолц му се бил обадил, за да му разкаже за разговорите с Киев в Джеда.

Американците разбират, че членството на Украйна в НАТО е изключено в контекста на мирно споразумение, добави още Ушаков. На Уолц му бе представена руската позиция за необходимостта от дългосрочно уреждане на Украйна, каза той.

Ушаков добави още, че САЩ са посочили посредник в преговорите с Русия и че този път това няма да е Стивън Уиткоф.

Междувременно говорителката на руското военно министерство Мария Захарова заяви на брифинг днес, че Русия разглежда изявленията на САЩ и Украйна след преговорите в Джеда само като публична реторика и не се ръководи от тях.

"Russia does not accept the deployment of foreign armed forces in Ukraine, as it would mean an escalation of the conflict. Moscow will respond by all means," said Russia's Foreign Ministry spokesperson Zakharova.



