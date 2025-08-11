Войната в Украйна:

11 август 2025, 07:20 часа 126 прочитания 0 коментара
Дело срещу ДАР след зрелищната акция в президентството блокира

Дело за 500 000 лв. обезщетение срещу Държавната агенция "Разузнаване" (ДАР) с месеци не може да се придвижи между Софийския градски съд и Софийския апелативен съд, които обитават една и съща сграда - Съдебната палата. Това е и причина процесът да не може да тръгне по същество. Припомняме, че сходно дело, заведено срещу прокуратурата от същия ищец - бивш шеф в ДАР, вече приключи на първа инстанция.

Бившият шеф в ДАР потърси обезщетение от агенцията и прокуратурата след зрелищната акция на държавното обвинение в президентството през юли 2020 г. Исковете срещу двете институции са за половин милион лева, но искът срещу ДАР е заведен само частично - за 100 000 лв. Ако съдът признае претенциите, ще може да се води дело и за пълната сума. От прокуратурата се търси цялата сума.

Бивш шеф в ДАР срещу службите

Петър Вранчев е бивш служител на разузнаването, който беше обвинен по делото, което прокуратурата опита да внесе в съда след акцията в президентството. В крайна сметка обаче делото беше върнато на прокуратурата от съда, а тя го прекрати през април 2024 г. Новоназначеният военен прокурор приема, че показанията на свидетелите са "нелогични, вътрешно противоречиви и изолирани от доказателствената съвкупност" и няма престъпление.

Така и Вранчев получи правото да търси обезщетение по Закона за отговорността на държавата (ЗОДОВ). Делата по ЗОДОВ срещу прокуратурата не са рядкост, но процесът срещу ДАР е по-скоро прецедент. То е образувано от СГС през август 2024 г. През април тази година обаче съдия Мариана Христова определя, че е допуснала грешка, като е насрочила делото месец по-рано. Според съдията, тъй като искът е заради административни действия в ДАР, той трябва да бъде разгледан от Административен съд - София град. Така процесът в градския съд е прекратен. Това определение обаче подлежи на обжалване пред апелативния съд и адвокат Николай Хаджигенов го атакува. Жалбата е подадена на 24 април.

От тогава до момента делото не може да се придвижи до апелативните съдии, които да се произнесат дали правилно е прехвърлено към административния съд, потвърди пред в. "Сега" Хаджигенов. Така на практика процесът е блокиран вече четвърти месец.

Междувременно прокуратурата беше осъдена по ЗОДОВ да плати 112 000 лв. на Вранчев - 100 000 лв. за неимуществени вреди и 12 000 лв. имуществени вреди. Това решение не е окончателно и тепърва по делото ще се произнася апелативният съд.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
