Мерц: Европа не е във война, но вече не е в мир с Русия

Европа не е във война, но вече не е сме и в мир с Русия. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс, пише БТА. "Нека го кажа с една фраза, която на пръв поглед може да звучи малко шокиращо ние не сме във война, но вече не сме и в мир", подчерта германският канцлер на медийно събитие в Дюселдорф.

ОЩЕ: Мерц: Германия вече не живее в мирно време

Той добави, че водената от Русия война е "война срещу нашата демокрация и война срещу нашата свобода", добави Мерц. "Намерението на Москва е да подкопае единството в блока", отбеляза той.

Мерц също така се позова на неотдавнашното си одобрение на плана на ЕС за размразяване на замразени руски активи за финансиране на военните усилия на Украйна, като заяви, че тази стъпка може да осигури военна подкрепа за Украйна за период от три до пет години.

ОЩЕ: Германският министър на отбраната: Русия се превръща във все по-голяма заплаха

"В рамките на този период може да стане икономически невъзможно за Русия да продължи войната си срещу Украйна", отбеляза Мерц.

По-рано германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че "Русия се превръща във все по-голяма заплаха за НАТО". В реч на конференция за сигурността във Варшава Писториус каза, че Москва "тества съюзниците от НАТО все по-често и все по-интензивно".