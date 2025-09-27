Мерц: Германия вече не живее в мирно време

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че заради нарастващия брой хибридни атаки срещу критична инфраструктура и мрежи, Германия на практика вече не живее в мирно време. Това канцлерът заяви пред представители на бизнеса на форума "Schwarz Ecosystem Summit", организиран в Берлин, съобщава Handelsblatt.

"Не сме във война, но не сме и в мир", заяви той.

Мерц не посочи конкретно извършителите, но изброи широк спектър от враждебни действия, насочени срещу Германия.

"Полети с дронове, шпионаж, убийството в Тиргартен [на чеченски активист от руски агент на ГРУ – бел. ред.], масови заплахи срещу отделни членове на обществото не само в Германия, но и в много други европейски държави. Актове на саботаж - ежедневно. Опити за парализиране на центрове за данни. Кибератаки", изброи канцлерът.

Мерц отбеляза, че проблемът засяга не само държавните институции, но и бизнеса.

"Предполагам, че тук в тази зала вероятно всеки втори човек е преживял атаки срещу своите мрежи за данни и инфраструктура поне веднъж", подчерта той.

