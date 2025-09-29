Германският министър на отбраната: Русия се превръща във все по-голяма заплаха

Русия се превръща във все по-голяма заплаха за НАТО. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус, който е на посещение в Полша и Литва на фона на продължаващото от седмици напрежение по източния фланг на алианса, предаде ДПА, цитирана от БТА. В реч на конференция за сигурността във Варшава Писториус каза, че Москва "тества съюзниците от НАТО все по-често и все по-интензивно".

ОЩЕ: Нови мерки в НАТО: Забрана за полети на дронове преди срещата на Европейския съюз

"Владимир Путин умишлено се опитва да подкопае европейската сигурност и териториалната цялост на европейските страни. Той иска да провокира страни членки на НАТО. Той иска да разкрие уязвимостите в нашия съюз", заяви оше Писториус. "НАТО обаче е отговорила на руските провокации с яснота, единство, решителност и благоразумие", каза още той.

"Няма да бъдем примамени в капана на Путин за постоянна ескалация. Запазваме хладнокръвие и оставаме непоколебими и решителни", добави той.

"Тази война е и наша"

Полският премиер Доналд Туск заяви, че войната на Русия в Украйна е част от политически проект за подчиняване на други народи. "Тази война е и наша", каза Туск. "Ако загубим тази война, последиците ще засегнат не само нашето поколение, но и следващото поколение в Полша, Европа, САЩ и навсякъде по света", добави той.

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул също е полската столица за разговори с колегите си от Франция, Полша и Украйна. "Ние сме единни, запазваме хладнокръвие и не си позволяваме да бъдем въвлечени в ескалация", заяви Вадефул преди да замине за Варшава. "В същото време не оставяме съмнение, че сме решени и готови да отблъснем заедно всяка заплаха", добави той.

ОЩЕ: "Не може да се свалят дронове за 1000$ с ракети за 1 милион": Стратегиите на НАТО и новите технологии

"Нарушенията на въздушното пространство на НАТО от страна на Москва не са грешки, а умишлени атаки в сивата зона", предупреди той. По думите му те са част от хибридната агресия на Путин и "подобни провокации са изключително опасни и имат само една цел – да проверят нашата решимост".

"НАТО ще защити всеки сантиметър от територията на нашия съюз – нито една страна членка няма да бъде оставена сама да се справя с тези заплахи", заяви Вадефул на съвместна пресконференция във Варшава с колегите си от Полша и Франция.

ОЩЕ: Зеленски: Повечето в НАТО ги е страх от Путин. Ако има спиране на огъня, може да има избори в Украйна (ВИДЕО)

След Полша Питориус ще посети и Литва, където Германия е разположила бригада, която да помогне в отбраната на източния фланг на НАТО. Подразделението официално бе активирано през май и се очаква да се състои от около 4800 военнослужещи и 200 цивилни служители. Очаква се то да достигне пълните си оперативни способности през 2027 г.

Министърът на отбраната на Литва Довиле Шакалиене официално ще предаде на Писториус управлението на център за логистика в град Рукла. Утре в столицата Вилнюс пък официално ще бъде открито германско училище.