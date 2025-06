Москва е донесла смърт на "два милиона руски крака": Скритите послания в речта на Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Всъщност, където и да стъпи кракът на руски войник, той носи със себе си само смърт, разруха и опустошение". Така украинският външен министър Андрий Сибиха отвърна на думите на диктатора Владимир Путин. Стопанинът на Кремъл снощи заяви, че там, където стъпел кракът на руския войник, автоматично ставало руска земя. Той също така каза, че счита руснаци и украинци за един народ - опорна точка, която режимът в Москва следва на фона на агресивната си война в по-малката съседка на Русия.

🤡 “Ukrainians and Russians are one people, so all of Ukraine is ours. Wherever a Russian soldier steps, it belongs to us,” said bunker lunatic Putin at the St. Petersburg Economic Forum, continuing his delusional rants. pic.twitter.com/mTgzoD744L

Сибиха отбеляза в профила си в X, че на Путин не му пука за руските войници или за краката им, откъснати от украински дронове. "Той е масов убиец на собствения си народ. Той вече е убил един милион руски войници в безсмислена кървава баня в Украйна, без да постигне никаква стратегическа цел. Един милион войници. Два милиона крака", категоричен е Сибиха, цитирайки данните на Генералния щаб на украинската армия и западни оценки, в които са включени също много тежко ранени и изчезнали по време на бойна мисия: Жертвите на войната в Украйна вече са 1,4 милиона. Коя армия губи повече?

В същото време, според ръководителя на Министерството на външните работи на Украйна, "докато Путин е зает да изпраща руски крака да нахлуват в други държави", той поставя руснаците на колене в рамките на страната в икономически план. "Циничните му изявления служат само за една цел: да отклони общественото внимание от пълния провал на четвъртвековното му управление, което доведе Русия до срамния клуб на разбойнически режими като Северна Корея и Иран, до международна изолация и безкрайна икономическа стагнация, която само ще се влошава“, казва Сибиха.

Думите му идват на фона на признания от висши ръководни фактори, че руската икономика е пред рецесия и ресурсите са изчерпани: "Няма пари, ще последваме съдбата на СССР": Финансово острие на Путин с невиждани признания.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW - отбелязва, че продължаващата информационна операция на Кремъл, която се опитва да представи руснаците и украинците като единна нация и културно и исторически хомогенни, е една от най-значимите му информационни операции, целящи да подкопаят западната подкрепа за Киев и да оправдаят военните усилия пред руския народ. Привързаността на Путин към този наратив подчертава постоянния му ангажимент да унищожи украинската държава и да подчини украинския народ, смятат експертите от института.

Стопанинът на Кремъл твърди, че не искал капитулация на Украйна, а да се признаят "реалностите на терен". Твърдението му, че Киев трябва да преговаря, преди ситуацията да се влоши, съответства и на теорията на Путин за победата, която е следната: руските сили ще могат да спечелят войната на изтощение, като безкрайно поддържат постепенно напредване по фронтовата линия въпреки високите разходи за такова пълзящо напредване и огромните загуби. Изявлението на Путин пренебрегва факта, че истинските "реалности на терен" показват сложна и горещо оспорвана ситуация на фронта, в която руските сили бавно напредват с цената на значителни загуби на жива сила и материални средства в лицето на значителна украинска отбрана, базирана на дронове, анализират от ISW.

Путин и други представители на Кремъл използват прикритието на "буферни зони", за да разширят териториалните си искания в Украйна. Путин твърди, че руските сили се "оказват" на територии извън четирите области, които Русия незаконно е анексирала в съответствие с "логиката на военните действия". Той каза, че не изключва възможността Русия да завземе североизточния украински град Суми "по принцип", но твърди, че в момента Москва не преследва тази цел. Ръководителят на т.нар. Луганска народна република (ЛНР) Леонид Пасечник заяви на 19 юни в интервю за кремълската информационна служба ТАСС, че "буферната зона" трябва да е дълбока 20-30 км, за да защити окупираната Луганска област от ударите на украинските оптични дронове. Първият заместник-председател на Комисията по отбрана на Държавната дума на Русия Алексей Журавльов пък призова ден по-рано Русия да създаде буферна зона в Днепропетровска област до река Днепър, за да защити окупираната Донецка област от украински удари с HIMARS. Кремъл продължава да демонстрира, че няма да се задоволи със завземането на Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област и ще използва прикритието на буферните зони, за да оправдае териториалните си амбиции извън тези четири области, сочи анализът на ISW.

Според Андрий Сибиха единственият начин да се принуди Русия да се примири, е Украйна и западните партньори да я лишат от чувството ѝ за безнаказаност. "Увеличете подкрепата за отбраната на Украйна и ударете силно руската икономика с унищожителни санкции. Признайте Русия за терористична държава. Напълно я изолирайте. Върнете на Москва разума", зове Сибиха.

В същото време и леви, и десни притиснаха германския канцлер Фридрих Мерц да преговаря с Путин. "Федералното правителство прави твърде малко в продължение на твърде дълго време, за да използва дипломацията", казва Зьорен Пелман - съпредседател на фракцията на Лявата партия в Бундестага. Коментарът му е в отговор на изявлението на руския диктатор, че е готов за диалог с канцлера на Германия. Подобна позиция, разбира се, заема и Маркус Фронмайер, експерт по външна политика на проруската "Алтернатива за Германия" (AfD): "Ако Путин публично сигнализира за готовността си да преговаря, това не трябва да се пренебрегва - то трябва да се използва като възможна отправна точка за дипломация". И Социалдемократическата партия призовава за преговори с Москва и за прекратяване на "милитаризацията на Германия".

The Horseshoe Theory in action: German left and right urge Merz to negotiate with Putin



“The federal government has done too little for too long to use diplomacy,” said Sören Pellmann, co-chair of the Left Party faction in the Bundestag.



His comment was a response to the… pic.twitter.com/UAWTTWUexW