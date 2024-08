НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 09.08.24 - Владимир Владимирович, помагайте (ВИДЕО)

Изминаха 29 месеца от старта на войната в Украйна, вече сме в 30-ия. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, но успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците вече освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - Авдеевка, Бахмут, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, а най-предните руски части са на около 20-тина километра от този ключов град. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни вече няма руско настъпление в областта, а украинската армия бавно започна да си връща загубени позиции и положението за руските сили в Харковска област става все по-тежко. Остава отворен и въпросът със Запорожката АЕЦ.

Ситуацията в Курска област продължава да се влошава за руснаците - целият информационен фокус във войната в Украйна сега е там. И противно на опитите на официални руски лица, най-вече военни, да успокояват, е пределно ясно, че спокойствие за руснаците в момента не може да има: Генерал на Кадиров: Няма драма, украинците превзеха няколко населени места, Бог ни обича (ВИДЕО)

"Уважаеми Владимир Владимирович (Путин), на наша територия дойдоха с натовска техника. Нашите мъже, роднини, съседи ви защитаваха, защитаваха Донбас - помогнете ни да си върнем земята. Да си го кажем "право куме в очи" - нашата администрация не работи, никой не ни предупреди" - това е реалната карина в Курска област. Руснаците явно събират подкрепления, за да отговорят - остава въпросът как това ще се отрази на действията им в Украйна, заради което стана факт и сегашната украинска атака в Курска област: Украйна е завзела повече територии за 48 часа, отколкото в цялото контранастъпление в лятото на 2023 г.: The Telegraph

Russians pulling up reserve equipment to the Kursk region. pic.twitter.com/Gv1FCtuLID