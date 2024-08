Кадировците принудиха руски войник да им се извини и нарекоха руснаците "орки" (ВИДЕО)

Кадировците от "Ахмат" в Курска област се скриха зад наборниците - заради това изявление в социалните мрежи млад руски наборник беше принуден от чеченците да им се извини пред камера.

Видеото с извинението и обяснението как "Ахмат" "помагали" се появи в известен "новинарски" чеченски телеграм канал:

A Russian conscript was forced to apologise after he said that the Chechens were hiding behind Russian conscripts in Kursk Zone.



He was forced to apologise with Akhmat Kadyrov’s flag in the background.



