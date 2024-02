"Невъзможно е да защитим Санкт Петербург от дронове": Признание от руския парламент

"Министерството на отбраната не разполага с достатъчно средства за противовъздушна отбрана, за да защити напълно Санкт Петербург от набези на дронове", заяви председателят на Комисията по отбрана в парламента Андрей Картаполов, цитиран от беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Russia's State Duma says it is impossible to protect St. Petersburg from drones



"Defense Ministry does not have sufficient air defense resources to fully protect St. Petersburg from drone raids," Defense Committee Chairman Andrei Kartapolov said.