Украински удар в Санкт Петербург: Свалихме дрон, той продължи да лети, казват руснаците (ВИДЕО)

Според руското издание "Фонтанка", което е местно за втория най-голям град в Русия, един дрон е свален, но въпреки това е успял да долети и да падне на територията на местна рафинерия "Невски мазут".

Първоначалната информация на "Фонтанка" е, че дронът е уцелен от ракета от ПВО системата С-400 "Триумф". Всичко се е случило тази сутрин - именно тази сутрин руското военно министерство съобщи за свален дрон в Псковска област, която се намира до Балтийско море, също като Санкт Петербург: Поредна сериозна руска атака с дронове срещу Украйна (СНИМКИ и ВИДЕО)

Има видеокадри, показващи поражения по превозни средства, паркирани в завода. Официално обаче местните власти твърдят, че няма щети и жертви, но по предварителна информация в "Невски мазут" са се запалили празни резервоари заради атаката. Пламъците са били бързо потушени:

"Всичко падна при нас. Имаме дежурен и той казва, че е бил страхотен гръм. Сградата е тухлена и няма повреди. В металните хангари всичко е паднало от стените и мебелите бяха разместени. Стъклата на екскурзионните автобуси, които бяха паркирани на улицата, са счупени", каза пред "Фонтанка" служител на фирма за превози, намираща се на около 50 метра от завода "Невски мазут".

Атаката в Санкт Петербург вече говори за тенденция на украинска кампания, насочена срещу мощностите на руската петролна индустрия, след като в Уст Луга, Ленинградска област, украинците успешно поразиха терминал за нафта: Украйна удари с дронове руски газов терминал чак в Ленинградска област (ВИДЕО)

St. Petersburg was again attacked by drones this night. Russian media writes that one of the drones fell on the territory of the Nevsky Mazut oil refinery, after which a fire started there. pic.twitter.com/IXbITzVGWA