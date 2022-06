Норвегия наложи същата забрана на Русия, каквато Литва приложи за Калининград

Конкретното заявление за разрешително за транспорт е отхвърлено на 15 юни 2022 г., съобщава Министерството на външните работи в Осло пред NRK. 20 тона руски стоки са били спрени на граничния пункт Стурског, съобщи Е24 миналия уикенд. Те са били предназначени за руския миньорски град Баренцбург на Шпицберген. Зад заявката стои руска транспортна компания. От мярката са засегнати около 400 души.

Norway has banned the passage of cargo for Russian settlements on Spitsbergen



NRK television channel reported that now #Russia cannot take cargo through the only checkpoint "Sturskug" on the border with #Norway.



