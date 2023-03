Папите и животните (СНИМКИ)

От комуникационния отдел на Светия престол припомнят скорошното напомняне на папа Франциск, че „когато някои видове са унищожени или сериозно наранени, включените стойностите са неизчислими“.

On #WorldWildlifeDay, we look back to just a few of many tender moments between Popes and animals, and we recall Pope Francis' recent reminder that "where certain species are destroyed or seriously harmed, the values involved are incalculable."