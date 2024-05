Руснаците се нахвърлиха на цивилните във Вовчанск, нови руски бомби паднаха на руска територия

По думите на Клименко, руските части, които опитват да се укрепят в северните покрайнини на Вовчанск (при месокомбината и старото летище на града, откъм селата Гатище и Плетеновка), са спрели всички останали цивилни и не са им позволили да се евакуират. "Хората са отвличани и затваряни в мазета. Има данни за първи екзекуции на цивилни от руски военни. По-специално, един от жителите на Вовчанск се опита да избяга пеша, отказа да се подчини на командите на нашествениците - руснаците го убиха", уточнява Клименко.

Украинският вътрешен министър добавя в канала си в Телеграм, че полицията опитва всичко възможно, за да евакуира още хора от Вовчанск: За Русия е все по-трудно в Харков, руски източник опроверга уж руски военен успех (ВИДЕО)

This is how Vovchansk right now looks like from above. Heavy fighting occurs inside the city. Smoke plumes and fires everywhere. pic.twitter.com/WA7oT5kamT