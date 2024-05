Пожар на летище в Русия, взривове в Одеса и Харков (ВИДЕО)

„Пожарът е възникнал в строяща се постройка в района на терминала на летището в Минерални води. Пожарът вече е локализиран“, съобщиха от пресслужбата на летището, цитирани от Телеграм канала ASTRA. Не са ясни причините за огъня.

Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация съобщи, че огънят е обхванал 150 кв.м. от летището. Пламъците са започнали от покрива на двуетажна сграда. Няма информация за пострадали.

Прокремълският Телеграм канал Mash пише, че извънредната ситуация не е повлияла на работата на терминала.

Друг проруски канал - Baza - уточнява, че пламналата постройка е трябвала да бъде кафене, което да отвори след дни. Според източника всички служители и посетители са успели да се евакуират.

Още: Пожар в Русия: Пламна най-големият руски химически завод (ВИДЕО)

Междувременно стана ясно, че в южното украинско пристанище Одеса е имало мощна експлозия. Съдейки по кадрите, разпространявани от местните медии, в града се вижда огромен стълб дим.

It is reported about a strong explosion in #Odesa. Now, judging by the footage being circulated by local media, a huge column of smoke can be seen in the city.



Ukrainian media are also reporting explosions in Kharkiv. pic.twitter.com/1poL19VlQ7