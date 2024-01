Хора под отломките и поразен мол след нова руска ракетна атака по Украйна (ВИДЕО)

Руснаците нанесоха удари по промишлени предприятия в Харков и по къща в град Змиев в Харковска област. Ранени са трима души, съобщиха местните власти.

Според губернатора на областа Олех Синехубов Харков е бил ударен четири пъти при сутрешната масирана атака на Русия, насочена и към други украински градове. Нападението срещу промишлени обекти в града е предизвикало пожар и е ранило една жена, съобщи кметът на Харков Игор Терехов в Telegram. Има щети и по образователна институция.

В Змиев, на около 25 км южно от Харков (втория по големина град в Украйна), руските войски са ударили частна къща, в резултат на което са ранени двама души, съобщи Синехубов в 7:38 ч. местно време.

Издирвателно-спасителната операция продължава, тъй като под развалините на къщата вероятно остават още двама души, допълни той. Извадените изпод руините са двама мъже - на 60 и 90 г.

По данни на Военновъздушните сили на Украйна - на 8 януари рано сутринта Русия е изстреляла множество крилати и балистични ракети по Украйна. Точният брой на изстреляните от Москва и свалени от противовъздушната отбрана на Украйна ракети все още не е съобщен официално.

Ракети "Кинжал" са изстреляни в редица региони на Украйна, включително в Киевска, Черниговска, Полтавска и Хмелницка област.

Освен в Харковска област, взривове бяха съобщени в Днепър, Запорожие, Кривой рог в Днепропетровска област (родния град на президента Володимир Зеленски) и Хмелницки.

В Кривой рог е поразен търговски център - кадри в социалните мрежи показаха пораженията:

