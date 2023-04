Пригожин призна, че синът на Дмитрий Песков е служил като наемник във "Вагнер" (СНИМКА)

„От всички мои познати един човек, Дмитрий Сергеевич Песков, който по едно време беше известен като отявлен либерал, а неговият син е прекарал част от живота си в Америка или в Англия, дойде и ми каза: „Вземи го като обикновен артилерист“, споделя Готвача на Путин.

Според него синът на Песков се е справил съвсем нормално. „Обикновен артилерист, затънал до колене в кал, в ла...на, на "Ураган" (съветска реактивна система за залпов огън). Малко хора знаят за това“, добавя Пригожин.

ОЩЕ: Песков отговори на Столтенберг: Прави бяхме да започнем спецоперацията

В интервюто той не уточнява кога се е случило това и колко време е продължила службата на Николай Песков.

Междувременно "Комсомолская правда" се е свързала с Николай Песков и от разговора с него става ясно, че в редиците на "Вагнер" той е участвал във войната в Украйна или както той се изразява "в специалната военна операция". В интервюто Песков твърди, че това е било негово лично решение, но е помолил баща си да го свърже с Пригожин. "Сметнах го за свой дълг. Просто трябваше да участвам, трябваше да помогна на всички, които бяха там. Не можех да седя отстрани и да гледам как приятели и други хора отиват там", казва Николай Песков. За участието си във войната той е получил медал "За храброст".

Синът на говорителя на Кремъл е служил под фалшиво име, а кой е той в действителност са знаели само Пригожин и началникът на отдела по набирането на персонала. „Единственото, с което се отличаваше от останалите, беше, че знаеше английски и изглеждаше твърде умен“, казва Пригожин.

