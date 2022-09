Проверка на фактите: Верни ли са руските твърдения, че войски на НАТО се бият в Украйна?

Страните членки на Алианса осигуряват оръжия и логистична подкрепа на Киев, но категорично са заявявали, че не изпращат войници в Украйна, която не е член на НАТО.

ОЩЕ: Това не е блъф: Путин директно заплаши Запада с ядрен удар (ВИДЕО)

В обръщението от днес, с което обяви частична военна мобилизация, Путин каза: „Киевският режим въведе нови банди от чуждестранни пленници и националисти, военни части, тренирани по стандартите на НАТО и де факто под командването на западни съветници“.

Ясно е, че чуждестранни бойци се присъединиха към украинската армия, но не може да се твърди, че са войски на Алианса. Въпреки това руските медии разгласяват подобна информация.

На 13 септември водещият на предаването „Время покажет“ по руския държавен Първи канал – Руслан Осташко, заяви: „Като погледнем голямата картина, украинските войници са там повече за присъствие, за да си правят снимки и да качват видеа в TikTok, но там се бият основно войници на НАТО“.

По време на предаването бяха показани кадри от социалните мрежи, заснети от чужденци, за които се твърди, че се бият в Украйна - като "доказателство" за наличието на ботуши на войски на НАТО, пише BBC.

Андрей Марочко - военен говорител на самопровъзгласилата се Луганска народна република (ЛНР), заяви пред руската държавна информационна агенция РИА Новости: "Нашите разузнавателни служби разкриха пристигането на редовни офицери на НАТО в Харковска област. Целта на пътуването им в тази област е да организират взаимодействие между чуждестранните и украинските части".

Марочко съобщи пред руската държавна телевизия, че офицери от НАТО са пристигнали в Краматорск - град в Донецка област в Източна Украйна.

Има и други твърдения, но те са свързани основно с присъствието на чуждестранни бойци и не правят пряка връзка с НАТО, но намекват за Алианса. Например Владимир Корнилов - колумнист на РИА Новости, каза, че има "драстично увеличение на видеозаписи на хора, които са дошли да "освободят" Изюм, като в тях се говори на английски език".

Украинците отвоюваха Изюм - на около 120 км от Харков - през настоящия месец.

Важно е да се направи ясно разграничение между чуждестранните бойци, които пътуват доброволно до Украйна и се включват в армията, и войски, пратени от страни членки на НАТО. Руските медии все още не са предоставили никакви доказателства към твърдението си, че военен персонал на Алианса се намира на бойното поле в Украйна – те посочват само наличието на бойци на фронта, които не са украински граждани.

ОЩЕ: Самоубийствени мисии и заплахи срещу войници: Скандал разклати Международния легион в Украйна

Един от тях е показан по руската телевизия във „Время покажет“. Става въпрос за Малкълм Нанс – бивш американски пехотинец, който редовно публикува свои клипове от Украйна в последните няколко месеца. На едно от видеата зад Нанс е цяла артилерийска батарея. Тя изстрелва "първия артилерийски изстрел в рамките на масирана сухопътна офанзива с комбинирано въоръжение по няколко направления“, както я описва той.

PSA: What does the first artillery shot of a massive combined arms, multi axis ground offensive look like? Well according to this Norwegian donated M109 SPG that rolled up next to us I say it sounds distinctly like “What Now, B*tches?” pic.twitter.com/LLWljSy1RG