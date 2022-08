Дава ли тайно САЩ по-мощни оръжия на Украйна?

Миналия петък висш служител на Пентагона заяви, че Вашингтон тихомълком снабдява украинските сили с високоскоростни противорадиолокационни ракети (HARM) от известно време насам. Те се използват срещу радарните системи на врага.

„Когато за първи път обявихме началната доставка на HARM, начинът, по който ги описахме в официалното съобщение, не беше конкретен. Описахме, че предоставяме възможности за противорадарно действие", каза служителят, запазил анонимност, но цитиран дори от сайта на Министерството на отбраната на САЩ.

„Украинците успешно използват тези ракети. Те успешно ги интегрираха в украинските самолети и това им позволява да търсят и унищожават руските радари, така че ще предоставим допълнителни ракети HARM (AGM-88)“, добави още той.

Два дни по-късно Yahoo! News публикува материал, в който се твърди, че последните нападения срещу руски цели в Крим не са резултат от работата на екипи за специални операции, които са носили експлозиви. Вместо това взривовете са станали след удари с ракети с голям обсег, твърдят бивши американски служители (участвали в специални операции) пред журналистите Майкъл Вайс и Джеймс Ръштън.

In #Crimea, the occupying authorities expanded the emergency zone at the regional level



The state of emergency was first introduced on August 9 after the explosions in the village of Novofedorovka, today its zone was expanded after explosions and a fire in the Dzhankoi district. pic.twitter.com/UocV0HMQ45