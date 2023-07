Битките на фронта в Украйна: Картина с ВИДЕО към 19 юли, 2023 година

Маляр коментира, че при Купянск украинците са си върнали инициативата, което каза и генерал Сирски. Но руското военно министерство съобщи за напредък от 1,5 километра към Купянск, без да уточнява в коя точно зона на фронта, както и разширение на фронта с 2 километра.

Що се отнася до Запорожието, Маляр подчерта, че украинските офанзивни операции продължават в направленията към Бердянск (от Велика Новоселка) и към Мелитопол. "Инициативата е на наша страна. Задачата на врага е да ни спре и той полага много усилия за това. Поради тази причина нашите войници действат в много трудни условия. Освен това, трябва да бъдат създадени условия за по-нататъшен напредък, което отнема време. Спомнете си (освобождаването на) Херсон – и там отне повече от един ден", коментира Маляр.

