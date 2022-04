Путин официализира нов набор руски войници, Украйна удари обект в Русия, нова подигравка с Кадиров

Според информацията, руското военно министерство твърди, че това е редовен пролетен набор, като всяка година и наборът няма да бъде пращан "в никакви горещи точки". Украинците обаче явно не вярват на това, предвид че досега има ясни данни за участие на наборници в Украйна. Още на преди два-три дни от Русия обявиха, че призовки за набор ще получат "не повече от 5% от младите руснаци".

Новина и от Русия - в руския град Белгород избухна петролна база, има сериозен пожар. Има двама ранени, а губернаторът на областта твърди, че ударът е нанесен от украински военни хеликоптери, съобщава руската агенция "Интерфакс".

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz

Междувременно и Kyiv Independent, и опозиционната беларуска телевизия NEXTA съобщиха, че руската армия е изтеглила 700 единици военна техника от околностите на Киев, но въпреки това руските войници около украинската столица представляват значителна сила. Но според данни на британското и американското разузнаване, прословутият конвой от 65 километра, който тръгна към Киев в началото на войната, на практика вече не съществува. А украинската армия съобщава, че е освободила 11 населени места от руска окупация в Херсонска област.

#Ukrainian Armed Forces liberated 11 settlements in the #Kherson region and seized trophy equipment.

В изрична публикация в Twitter, арменският премиер Никол Пашинян отрече, че страната му осигурява коридор за сирийски наемници, които да отидат да се бият на руска страна в Украйна. "Очевидно е, че Армения, която пострада от намесата на наемници-терористи в Нагорни Карабах преди 2 години, не може да помогне за разполагането на чужди бойци-терористи в Украйна", написа той.

NEXTA не пропусна отново да се подиграе с бойците на чеченския лидер Рамзан Кадиров. В публикация в Twitter с ново видео, медията коментира: "Тик-ток бойците на Кадиров спечелиха свирепа битка със светофар. Не се докладват ранени и убити сред тях". ОЩЕ: Войната в Украйна: Рамзан Кадиров, кадировците и изцепките им (ВИДЕО)

Kadyrov's tiktok troops won a hard-fought victory in a firefight with traffic lights. No deaths or injuries have been reported.

Русия блокира и удължаването на мисията на ОССЕ в Украйна. Организацията е изготвила 2400 доклада дневно от 2014 година насам за ситуацията в Източна Украйна. А Държавният департамент на САЩ настоя всички американци, които все още се намират в Русия или Украйна, да напуснат, защото руските специални служби са почнали да издирват американски граждани и да ги задържат.

За последното денонощие, украински сили унищожиха 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 броя моторни превозни средства и 2 артилерийски Свален е и БПЛА "Орлан-10", съобщава Генералният щаб на Украйна. А от руското военно министерство съобщава за поразени 28 военни обекта в Украйна, отново без да дава подробности за човешки жертви - свои и чужди.

От Словакия също дойде интересна новина – част от улицата, където се намира руското посолство в Братислава, ще бъде преименувана на името на застреляния на метри пред Кремъл руски опозиционен политик Борис Немцов.

