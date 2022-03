Войната в Украйна: Рамзан Кадиров, кадировците и изцепките им (ВИДЕО)

Видеото показва опит на един от кадировците да подкара мотоциклет. Всичко свършва за секунди – как точно, всеки може да види.

Това не е първо такова видео, публикувано от NEXTA. Само преди ден телевизията сподели в Twitter видео как кадировците си играят на несполучлив екшън в американски стил на тема Мариупол. Накратко – те превземат със стрелба празна сграда, отдавна ударена от руската артилерия.

Kadyrov's Tiktok troops bravely fight with an empty building In the video you can clearly hear the cameraman shouting "Come on, come on, let's start, I'm shooting," and the Chechen soldiers, looking into the camera, run to shoot at the destroyed house. pic.twitter.com/ppjwVWS04U

Може би най-голямата издънка на Кадиров покрай Мариупол обаче е снимка, подхваната от хакерската група "Анонимните". На нея чеченцът се моли и твърди, че е в украинския град. Само че "Анонимните" веднага поставят въпроса – откога в Мариупол има бензиностанции на "Роснефт"?

The head of Chechnya republic Kadyrov desperately wants people to think he is fighting in #Ukraine. First, he lied about being near #Kyiv when he was seen in Chechnya. Now he says is in Mariupol and posts this picture, not realizing, but there are no Rosneft stations in Ukraine. pic.twitter.com/8HaaePM9Vx