"Хюстън, имаме проблем": Почина легендарният астронавт Джеймс Ловъл

Легендарният астронавт на НАСА Джеймс Ловъл, познат на всички ни с известната реплика "Хюстън, имаме проблем", почина на 7 август на 97-годишна възраст в Лейк Форест, Илинойс.

Участник в екипажите на "Аполо 8" през 1968 година и на "Аполо 13" през 1970 година, Ловъл е първият човек, който лети до Луната два пъти и единственият от двукратно летелите до нашия естествен спътник, който не е стъпвал на лунната повърхност - нещо, за което по-късно споделя, че съжалява.

Именно по време на тази втора мисия възниква проблем на космическия кораб, което кара астронавтът да се свърже с командния център на НАСА и да съобщи за техническата неизправност. Тъй като корабът изпуска газ, се налагат спешни промени в траекторията и вместо да кацне на Луната, както е предвидено, корабът я заобикаля и се насочва обратно към Земята, а катастрофата е избегната на косъм.

Още: На твърда земя: Блокираните астронавти се завърнаха (ВИДЕА)

Репликата му, макар и малко променена впоследствие, остава завинаги в историята.

We are saddened by the passing of Jim Lovell, commander of Apollo 13 and a four-time spaceflight veteran.



Lovell's life and work inspired millions. His courage under pressure helped forge our path to the Moon and beyond—a journey that continues today. https://t.co/AjT8qmxsZI pic.twitter.com/jBlxzgrmSk — NASA (@NASA) August 8, 2025