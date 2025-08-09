Войната в Украйна:

"Хюстън, имаме проблем": Почина легендарният астронавт Джеймс Ловъл

09 август 2025, 14:50 часа 409 прочитания 0 коментара
"Хюстън, имаме проблем": Почина легендарният астронавт Джеймс Ловъл

Легендарният астронавт на НАСА Джеймс Ловъл, познат на всички ни с известната реплика "Хюстън, имаме проблем", почина на 7 август на 97-годишна възраст в Лейк Форест, Илинойс.

Участник в екипажите на "Аполо 8" през 1968 година и на "Аполо 13" през 1970 година, Ловъл е първият човек, който лети до Луната два пъти и единственият от двукратно летелите до нашия естествен спътник, който не е стъпвал на лунната повърхност - нещо, за което по-късно споделя, че съжалява. 

Именно по време на тази втора мисия възниква проблем на космическия кораб, което кара астронавтът да се свърже с командния център на НАСА и да съобщи за техническата неизправност. Тъй като корабът изпуска газ, се налагат спешни промени в траекторията и вместо да кацне на Луната, както е предвидено, корабът я заобикаля и се насочва обратно към Земята, а катастрофата е избегната на косъм.

Още: На твърда земя: Блокираните астронавти се завърнаха (ВИДЕА)

Репликата му, макар и малко променена впоследствие, остава завинаги в историята.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
НАСА астронавт астронавти Джеймс Ловъл
Още от Космос
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес