Радостта на Русия продължи един ден: Starlink за Украйна е напълно възстановен

Радостта за Русия се оказа кратка - Украйна е възобновила работата на системата за спътникова връзка Starshield, която е част от сателитната комуникационна мрежа Starlink на компанията на Илон Мъск SpaceX. Данните са на източници от Министерството на отбраната на страната, цитирани широко в местните медии. Вчера, 14 октомври, САЩ са ограничили интернет комуникацията през Starlink за Украйна, а това е от съществено значение за провеждане на операции на украинската армия.

Още: ОБЗОР за дебели глави с исторически тв призив: "Тръмп, помогни на Зеленски да победи модерния Хитлер" (ВИДЕО)

Киев разчита на Starlink за управлението на своите дронове за удари на средно разстояние в окупираните от Русия територии на страната. Достъпът до спътниците се заплаща от полското правителство.

Цялата драма, продължила около ден

Първоначално съветникът по радиокомуникации и електронни комуникации на украинския президент - Серхий Бескрестнов - написа, че SpaceX е въвела ограничение на интернет скоростта на терминалите Starlink, като то се прилага за "военния пакет" от услугите на Starshield и е определено на 100 мили в час (над тази скорост превозно средство няма сигурна и непрекъсната интернет връзка, ако ползва Starlink). Това означаваше, че стабилна интернет връзка е имало само за обекти, които се движат с под 100 мили в час/160 км/ч. С други думи - не и за най-бързите украински дронове, както и за ракети.

Още: Ударът със Starlink е извадил извън строя и атакуващите дронове, и прехващачите на Украйна. Полша към Мъск: "Следим те"

Малко по-късно вчера бе потвърдено, че ограничението на скоростта на Starlink на SpaceX за украинските терминали вече е паднало до 60–70 км/ч, което на практика прекъсва връзката за всички "камикадзе" дронове със среден обсег - FP-2, Darts, Hornet, RAM-2 и други. Украйна използва тези дронове, за да нанася удари по руските системи за противовъздушна отбрана, логистиката и инфраструктурата в анексирания Крим и граничните региони.

Още: Мъск на практика натопи Тръмп: Той ограничи Starlink за Украйна, не аз

Снимка: Telegram, Exilenova+

Ограничението засягаше и украинските прехващачи на дронове, които разчитат на Starlink, за да свалят руски дронове от типа „Шахед“. Това означава, че този лимит отслабва както нападателните, така и отбранителните способности на Киев. Имаше опасност Украйна да трябва спешно да търси алтернативи на Starlink.

Късно вечерта снощи беше съобщено, че работата на Starlink при скорост до 160 км/ч е възстановена. Ударните дронове и дроновете прехващачи можеха отново да излетят и оставаше да се работи върху цялостно премахване на ограниченията за скоростта на Starshield, обяви бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров.

Още: Двама чужденци са арестувани за палежа на антени Starlink край София

Междувременно Мъск натопи президента на САЩ Доналд Тръмп с думите: "Системите Starshield (военната версия на Starlink) са собственост и се контролират от правителството на САЩ. Всички ограничения върху скоростта или използването се определят от американските военни и в крайна сметка от президента на САЩ".

Преди това Тръмп беше уверил, че Щатите няма да спират сателитната и разузнавателната информация за украинските сили - дори на фона на напрежението с Володимир Зеленски.

Военните потвърждават

Днес източници от военното министерство на Украйна съобщават, че възобновяването на работата на мобилната комуникационна система е било потвърдено от военните части в техните доклади, предава агенция УНИАН.

Още: Зеленски: Руснаците се опитват да се възползват от проблемите със Starlink, атаките са мащабни (ВИДЕО)

В момента украинското министерство на отбраната разследва причините и обстоятелствата, довели до вчерашните ограничения, от които Русия се възползва, атакувайки отново мощно украинските градове.