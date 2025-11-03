Войната в Украйна:

Рухна Кулата на графовете в Рим, има ранени (ВИДЕО)

03 ноември 2025, 14:30 часа 339 прочитания 0 коментара
Рухна Кулата на графовете в Рим, има ранени (ВИДЕО)

Шейсет и четири годишен работник беше ранен при реставрационни дейности на историческа кула в центъра на Рим, предаде АНСА, цитирана от БТА. Кулата на графовете на Булеварда на имперските форуми в центъра на Рим се е срутила частично. От развалините е бил изваден строителният работник, който е бил откаран в сериозно състояние с мозъчно-черепна травма в близка болница.

Още: Срути се покривът на историческа сграда (ВИДЕО)

При срутването са били ранени още двама работници, които обаче са отказали да бъдат откарани в болница. Известно време те са останали блокирани в частично срутената сграда, но пожарникари са ги свалили с помощта на мобилна пожарникарска стълба.

На място има пожарникарски екипи,  а пешеходният и автомобилният трафик е преустановен.

Още: Златна мина се срути във Венецуела, десетки са загинали

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Кулата на графовете е висока 29 метра  и датира от 13-и век. Сградата не се използвала от 2006 г., а през последните четири години е подложена на реставрация, която е трябвало да приключи идната година.

Булевардът на имперските форуми свързва Колизея с площад „Венеция“ в Рим.

Още: Остава тежко състоянието на един от работниците, пострадал при падането на скеле в София

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Срутване Реставрация Рим пострадали работници
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес