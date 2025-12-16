Светлин Тачев: Енергията на площада беше огромна, правителството се довърши само (ВИДЕО)

Енергията на площада беше огромна, правителството на практика се довърши само.Това каза в предването Студио Actualno политологът от агенция “Мяра“ Светлин Тачев. Той отговори на въпроса протестите ли свалиха правителството, или за лидера на ГЕРБ Бойко Борисов беше удобно Желязков да подаде оставка точно в този момент: “По-скоро и двете. Защото натрупаната енергия, която изби на площада, тя беше огромна. Такива протести не е имало от 90-те години насам. Това принуди малко или много властта самата тя да осъзнае, че допусна серия от грешки. Защото това правителство на практика се довърши само.

То имаше възможността да управлява колкото пожелае, имаше мнозинство с подкрепата на ДПС - “Ново начало“. Обаче допускаше грешка след грешка, грешка след грешка.

Още: Парламентът единодушно прие оставката на кабинета "Желязков"

Оставката беше въпрос на време

Вкара се само в скандали и естествено това нещо генерираше енергия отдолу. Т. е. колкото повече се загубваше чувствителността на политическия елит, толкова повече нарастваше чувствителността в обществото.

Това е нещо, което се канализира в протестна енергия, изби и беше въпрос на време кога това правителство ще си отиде. Сега друг е въпросът, че то избърза да подаде оставка, за да може да тушира протестната енергия.

Защото ако се бяха задържали по-дълго на власт, това означава натрупване на енергия и естествено ерозия на бъдещи предсрочни избори.

Още: "Вече става дума за оставка на президента": Политолози обясниха как ГЕРБ са сменили наратива

Снимка БГНЕС

Те гледаха да свършат това нещо по-бързо, да слязат от власт, за да тушират протестите. И оттук насетне да кажат: “Ето, прехвърляме отговорността на опозицията. Вие искахте нашата оставка, ние ви я даваме, оттук нататък вие се оправяйте.“

Ще има ли зимни протести?

Това се случва и с бюджета. Виждате сега, удължен бюджет в условията на зимни месеци, навлизане на еврото, със сигурност турболентен период, малко или много това е преход. Замразени доходи, най-вероятно ще има повишаване на цените.

Още: "Като отговорно правителство": Властта гласува удължаване на стария бюджет

Това нещо обаче може да генерира социална енергия през зимните месеци. Протестите могат да се развият в друга посока, т. е. да има нова, зимна вълна на недоволство. Спомняте си 2013 г. - високите сметки за ток.

А Борисов действа по този начин, защото той 2020 г. направи грешката да удържи управлението до край, да не слезе през 2020-а, да изчака редовни избори.

Още: Никой не иска кабинет и ще ходим на нови избори: Анализ на Екатерина Михайлова

И това нещо естествено генерира протестна мобилизация, която се претрансформира после на самите избори.“

Светлин Тачев припомни, че след това за първи път от години ГЕРБ изгуби избори, веднъж от “Има такъв народ“ и втори път – от “Продължаваме промяната – Демократична България“.

Още: "Уолстрийт джърнъл": Предсрочните избори могат да променят геополитическия курс на България

Как според него би се променила политическата картина, ако президентът Румен Радев излезе на терена със своя партия, ще научите от видеоматериала.