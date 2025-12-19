Кипър провежда антитерористично учение

Антитерористично учение днес в Никозия ще провери сигурността и готовността за реакция при извънредни ситуации по време на започващото от 1 януари кипърско председателство на Съвета на ЕС. В следващите 6 месеца в страната се очакват около 28 000 делегати и посетители, предаде БНР. "Терористична атака“ в конгресния център в Никозия, който е основният домакин на проявите по време на кипърското председателство, е сценарият на провеждащото се днес учение "Европа“. В разрешаването на „кризата“ ще участват сили от полицията, противопожарната служба, "Бърза помощ“ и секретариата на председателството.

Още: Седем арестувани след антитерористична акция в Австралия

Целта на антитерористичното учение

Снимка: iStock

Целта на антитерористичното учение е да установи степента на готовност, реакция и координация на компетентните служби за обезпечаването на сигурността на конферентния център, съобщиха от полицията. По време на действията днес ще се стреля с халосни патрони. Полицията увери обществеността, че няма причина за безпокойство.

Още: Израел започна "антитерористична операция" на Западния бряг (ВИДЕО)

Отделно учение в конгресния център проведе в сряда противопожарната служба. Тя трябваше да реагира при сценарий за пожар в сградата и евакуация на хората в нея. През първото полугодие догодина Кипър ще е домакин на около 260 неформални срещи, 27 от които ще бъдат на високо европейско политическо ниво. Най-много - над 100, ще се проведат в Никозия.

Още: В Атина се провежда антитерористична операция