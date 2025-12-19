Тревога в Европа: Русия използва танкерите от "сенчестия флот" за разузнавателни операции?

Въоръжени наемници са били забелязани на борда на танкери от „руския сенчест флот“, предава CNN, позовавайки се на западни и украински разузнавателни служби. Според информацията, собствениците на кораби все по-често наемат персонал от частна компания, за която се смята, че е свързана с ФСБ, а преди това и с разформированата вече ЧВК „Вагнер“. Тези лица често носят камуфлажи, държат се затворено и ефективно контролират екипажа, особено чуждестранните капитани, пише CNN.

Датските лоцмани отбелязват, че те се държат така, сякаш са шефове на борда, и реагират агресивно на инспекциите. Подобни „специалисти“ са присъствали и на танкера Boracay, който беше свързан с полети на дронове край бреговете на Дания. В Европа „руския сенчест флот“ сега се разглежда като нов вид заплаха — вече не само като инструмент за заобикаляне на санкциите, а като мобилна платформа за натиск, шпионаж и потенциален саботаж. Припомняме, че в последния пакет санкции на Европейския съюз бяха включени ограничения именно срещу плавателни съдове на руския сенчест флот.

Според западни разузнавателни източници, Moran е частна охранителна фирма, свързана с руските военни и разузнаване. Фирмата е санкционирана от Министерството на финансите на САЩ през 2024 г. за предоставяне на „въоръжени охранителни услуги“ за руски държавни предприятия с цел „засилване на натиска върху Русия заради продължаващата ѝ жестока и непровокирана война срещу Украйна“.

Според украински и западни разузнавателни източници, служители на „Моран“ са били разположени на множество танкери от руския скрит флот и често са единствените руснаци на борда. Украинското разузнаване заяви, че е наблюдавало въвеждането на тези охранители на борда на сенчестия флот преди около шест месеца. Западен разузнавателен източник добави, че веднъж персонал на Moran е направил снимки на европейски военни съоръжения от един от корабите на сенчестата флотилия. Източникът не предостави повече подробности.

Руснаците на борда са натоварени и със задачата да следят капитаните на корабите, тъй като повечето от тях не са руски граждани, според Александър Стахневич от Службата за външно разузнаване на Украйна. Един западен разузнавателен източник повтори тази оценка, заявявайки, че „в случая с Моран те не са въвлечени в пряк конфликт. Те гарантират, че техните изпълнители действат в съответствие с интересите на Кремъл“.

Присъствието и дейностите на руснаците на борда на тези кораби предизвикват нарастваща загриженост сред европейските служби за сигурност, предвид броя на корабите в сенчестата флотилия, плаващи близо до бреговете на континента, и потенциала за шпионаж. Служители по сигурността казват, че разполагането на въоръжени мъже с военен опит на тези кораби е още един инструмент в арсенала на Кремъл от хибридни военни техники, предназначени да предизвикат смущения в Европа. Източници от разузнаването съобщиха за CNN, че тези мъже са участвали в саботаж, но не предоставиха допълнителни подробности.

„Наличието на частни въоръжени групировки на борда на кораби от сенчест флот е класическо правдоподобно отричане“, каза пред CNN Якоб Каарсбо, бивш служител на датското разузнаване. „Всеки, който има и бегла представа, знае, че тези хора получават заповеди от руската държава, но е трудно да се докаже“, добави той.

CNN представи на Алексей Бадиков, когото Министерството на финансите на САЩ посочи като изпълнителен директор на компанията, открития на украинското и западното разузнаване, че Moran действа в координация с руското разузнаване и е замесена в шпионаж и саботаж в цяла Европа. Свързан по телефона с Бадиков, той каза пред CNN, че е заместник-директор на Moran Security Group и е базиран „предимно“ в Санкт Петербург, но отказа да коментира обвиненията.

Единствените руснаци на борда

CNN успя да събере информация за последните дейности на Моран на един от корабите, като прегледа украинското разузнаване и получи оценки от западното разузнаване, както и анализира сателитни изображения и морски данни. Този кораб е санкциониран танкер, наречен „Боракай“, който през последните три години често е променял името си и мястото, където е официално регистриран.

На 20 септември двама руски мъже се качили на борда на „Боракай“ в пристанището Приморск в Балтийско море, близо до Санкт Петербург, според записи, получени от CNN. Сателитни изображения и данни за проследяване на корабите показват, че корабът е бил в пристанището на тази дата. Мъжете не са били традиционни моряци, а са описани в списъка на екипажа просто като техници. Те са били единствените руснаци на борда на кораба, чийто екипаж иначе е бил съставен от граждани на Китай, Мианмар и Бангладеш, според списъка.

Украинското външно разузнаване е идентифицирало двамата мъже, а CNN потвърди имената им със западни разузнавателни източници. Един от тях е бивш полицай, който преди това е работил за руската частна военна компания „Вагнер“, сочи западен разузнавателен източник. Нито един от мъжете няма кой знае какъв онлайн профил, а дейностите им на борда на „Боракай“ са неясни. На въпроса дали може да потвърди дали двамата мъже са работили за охраната на Moran, Бадиков казва пред CNN: „Не съм в позиция да потвърдя.“ Когато беше допълнително подканен, той каза, че „няма представа“.

По време на друго пътуване, осъществено от „Боракай“ през юли, един мъж на борда е служил в специалния полицейски полк на руското министерство на вътрешните работи, а друг е имал руското министерство на отбраната като регистриран адрес, според украинското външно разузнаване.

„Изглежда те управляват кораба“

Много кораби от сенчестия флот преминават през Балтийско море, ключов морски възел, граничещ с няколко държави от НАТО, включително Дания и Швеция, чиито власти следят отблизо корабите. Датските морски пилоти, които се качват на борда на танкерите, за да им помогнат да се ориентират в проливите, казват, че на борда често има руски мъже, които изглеждат много отговорни и са враждебно настроени към инспекторите.

„Лично съм виждал поне две лодки от сенчестия флот, чиито екипаж е предимно от неруснаци, но изведнъж ще видите един или двама руснаци като част от списъка“, каза Бярне Цезар Скинеруп, един от най-опитните офицери в датската държавна пилотска служба DanPilot. Понякога, каза той, те носят униформи, които веднъж изглеждаха като камуфлажна униформа на руския флот. „На борда изглежда, че те управляват кораба – имат повече власт дори от капитана“, казва Скинеруп пред CNN.

Междувременно говорител на бреговата охрана на Швеция заяви пред CNN, че преди това е била виждана група мъже на борда на кораби от сенчеста флотилия, които изглежда не са принадлежали на търговски кораб. Високопоставен командир на шведския флот, Ева Скуг Хаслум, заяви миналата година, че някои свързани с Русия танкери в Балтийско море са превозвали „антени и мачти, които обикновено не принадлежат“ на търговски кораби.

Мистериозни появявания на дронове

„Боракай“ попадна в заглавията на медиите през септември, превозвайки товар от руски петрол за Индия. Два дни след отплаването от Приморск, на 22 септември, корабът е бил край бреговете на Дания, точно когато серия от наблюдения на дронове нарушават трафика на летището в Копенхаген. Други дронове прелитат близо до датски военни бази.

По това време полицията в Копенхаген заяви, че разследва дали кораби в района са изстреляли дроновете, но не уточни кои са били. Данните от проследяването на кораби показват, че „Боракай“ е пътувал на юг по западното крайбрежие на Дания вечерта на 24 септември, когато са съобщени други дронове, летящи северно от град Есберг и близо до няколко близки летища. Източник от западното разузнаване заяви пред CNN, че „съвпадението между инцидента и присъствието на кораба в района може да се счита за подозрително“.

Дни след тези инциденти, френските военни се качиха на борда на борда на „Боракай“ край бреговете на Бретан в северозападна Франция, след като корабът не успя да предостави доказателство за националността на кораба. На борда не бяха открити дронове. Едва тогава е било открито, че двамата руснаци са сред екипажа, според западни източници от службите за сигурност. Те са били разпитани насаме, според източниците.

Китайският капитан беше арестуван и впоследствие обвинен от френските власти в „неподчинение на инструкции“. „Боракай“ твърдеше, че плава под флага на Бенин от септември, но прокурорите във Франция заявиха, че разследват „липсата на документи за националността и принадлежността на кораба към знамето“.

По това време френските и датските власти отказаха коментар дали френското разследване на Боракай е свързано с инцидентите с дронове над Дания. Карсбо, бившият служител на разузнаването, заяви, че макар да не е възможно да се докаже дали мъжете са обучени пилоти на дронове, „тези хора не са просто невинни моряци... има голяма вероятност те да са способни да изстрелват дронове“.

Бадиков обаче отхвърли предположението, казвайки пред CNN, че е „абсолютна лудост“, че „танкерът със суров петрол би изстрелял дроновете над Дания“. „Ако искате да използвате дронове, ще ги използвате от риболовни кораби... не от големия петролен танкер“, добави той, защото „това е технически опасно и никой няма да го направи“.

Един служител от европейското разузнаване заяви пред CNN: „Нашето работно предположение е, че руски кораби са били замесени в поне някои от необяснимите събития с дронове близо до европейските брегове.“ Новият началник на външното разузнаване на Обединеното кралство, Блез Метревели, заяви тази седмица, че „Русия ни тества в сивата зона с тактики, които са точно под прага на война“, като например „дронове, бръмчащи над летища и бази, агресивна дейност в нашите морета над и под вълните“.