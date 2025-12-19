Лайфстайл:

19 декември 2025, 01:52 часа 385 прочитания 0 коментара
Русия отново атакува Одеса с дронове (ВИДЕО)

Русия отново атакува Одеса. Местните жители съобщават за прекъсвания на електрозахранването. Както съобщава кореспондент на УНИАН, вечерта на 18 декември Москва е ударила Одеса с дронове. Според мониторингови канали, „Шахеди“ са били забелязани в различни райони на областта и областния център, по-специално в квартал Пересип на града.

Впоследствие началникът на Одеската гвардейска военна авиация Сергий Лисак уточни, че друга вражеска атака е повредила обект от критична инфраструктура. Ударната вълна е повредила и домовете на жителите на Одеса. „Част от един от гъсто населените райони на града временно остана без електричество, вода и отопление. Специалистите вече работят по възстановителни дейности. В момента има информация за един средно ранен човек. Тя е откарана в медицинско заведение, където получава всички необходими грижи“, каза Лисак.

Според него, на мястото на инцидента работят всички необходими комунални служби. Те оценяват степента на щетите по домовете и събират информация, за да окажат допълнителна помощ на жителите.

Олег Кипер, началник на Одеското командване за специални операции, заяви, че Москва продължава да атакува гражданска инфраструктура и цивилни в Одеска област. „Един от дроновете удари балкон на 22-ия етаж на многоетажна сграда в жилищен комплекс. Друг дрон удари друга жилищна сграда, повреждайки фасадата и апартамент на 15-ия етаж на сградата, счупвайки прозорци и нанасяйки щети на имущество. И в двата случая не е възникнал друг пожар“, каза служителят.

Според него, все още не е получена информация за загинали или ранени. Пресслужбата на кметството съобщи и за щети по гражданската инфраструктура и домовете на жителите на Одеса. Екипи за спешно реагиране и съответните служби са на място.

Руски атаки в Одеска област

През последните няколко седмици руската армия редовно атакува Одеска област с дронове и ракети. В нощта на 13 декември масивна атака остави Одеса без ток, отопление и вода. Общественият електрически транспорт все още не е възобновил работата си. Впоследствие, поради прекъсване на електрозахранването в региона, беше обявено извънредно положение.

На 18 декември руската армия удари цивилен автомобил в Одеска област, убивайки жена и ранявайки трите ѝ деца. Превозното средство се е движило по мост. Жената е получила сериозни наранявания и е починала в линейката. Ранените – 20-годишна жена, 16-годишно момче и 4-годишно момиче - са били откарани в болница.

Елин Димитров
