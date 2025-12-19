Спорт:

Стана ясно кой ще води руската делегация на преговорите със САЩ и Украйна в Маями

19 декември 2025, 01:15 часа 380 прочитания 0 коментара
Стана ясно кой ще води руската делегация на преговорите със САЩ и Украйна в Маями

В следващите дни в Маями ще се проведат преговори между представители на Съединените щати и Русия относно американския „мирен план“ за Украйна. Според Асошиейтед прес, Москва ще бъде представлявана на преговорите от специалния представител на Кремъл и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев

Още: Близък до Зеленски: Споразумение с Русия ще е лошо, много лошо или никакво

Отбелязва се, че той ще се срещне със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, както и със зетя на Тръмп Джаред Къшнър. Преговорите между САЩ и Русия ще се проведат след консултации в Берлин, в които участваха Украйна и европейски страни.

Още: Тръмп: Доближаваме се до нещо, Украйна трябва да побърза (ВИДЕО)

По-рано говорителят на Путин Дмитрий Песков заяви, че Москва се готви да се свърже със САЩ, за да узнае резултатите от срещите в Берлин. Рупорът на Кремъл не предостави подробности.

Още: Вече почти 600 кораба от "сенчестия флот" на Путин не могат да влизат в европейски пристанища

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
мирни преговори Русия САЩ Маями война Украйна Кирил Дмитриев Стив Уиткоф
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес