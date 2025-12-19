Стана ясно кой ще води руската делегация на преговорите със САЩ и Украйна в Маями

В следващите дни в Маями ще се проведат преговори между представители на Съединените щати и Русия относно американския „мирен план“ за Украйна. Според Асошиейтед прес, Москва ще бъде представлявана на преговорите от специалния представител на Кремъл и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

Отбелязва се, че той ще се срещне със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, както и със зетя на Тръмп Джаред Къшнър. Преговорите между САЩ и Русия ще се проведат след консултации в Берлин, в които участваха Украйна и европейски страни.

По-рано говорителят на Путин Дмитрий Песков заяви, че Москва се готви да се свърже със САЩ, за да узнае резултатите от срещите в Берлин. Рупорът на Кремъл не предостави подробности.

