Иван Христанов: Протестът няма проблем с бюджета, а с бюджетарите (ВИДЕО)

Протестът няма проблем с бюджета, а с бюджетарите. Това каза в предаването Студио Actualno бившият заместник-министър на земеделието в правителството на Кирил Петков, депутат в две народни събрания от ПП-ДБ и лидер на партия “Единение“ Иван Христанов: “Аз не мисля, че бюджетът беше наистина това, което взриви България и то си пролича много ясно на втория протест. Където колегите от ПП-ДБ излязоха със заявката “нека просто да върнат бюджета“. Но площадът изрева “Оставка!“. Наложи им се дори те да вземат завоя метафорично казано. Не, всъщност хората не желаят просто да бъде върнат бюджета. И аз съм сигурен, че те споделят нашето схващане. А то е, че ние нямаме проблем с бюджета. Имаме проблем с бюджетарите.

Още: "Питайте идиотите от управляващата коалиция": ПП-ДБ вдигат нов протест срещу Бюджет 2026 (ВИДЕО)

Ние нямаме проблем с приходната част – увеличението на данъците. Ние имаме проблем с това, че в разходната част на бюджета те се крадат. И когато пуснаха втората ревизия, в дванайсет без пет, до четири и половина аз съм я чел.

Кой и как краде от бюджета?

И направих една публикация, в която посочих основните места, откъдето ще бъде източен бюджетът. И основните хора, които ще го направят.

550 милиона евро, заложени за ремонти на пътища, без абсолютно никакво обяснение. Там контролира Таки. Милиард и половина заложени за БДЖ.

Още: "Три дни няма протести и се самозабравиха": ПП-ДБ ще протестират срещу охраната на Пеевски и Борисов (ВИДЕО)

На фона на това, че ние видяхме как търгът в началото на декември беше спечелен само от една фирма – от “Ивкони“. Фирма, която разкритията на “БОЕЦ“ от вчера и оня ден, показват, че систематично плаща заплати на семейството на псевдо, фейк главния прокурор на България (Борислав Сарафов, бел. ред.) в размер на над един милион.

Снимка БГНЕС

(Фирма “Юнион Ивкони“ официално отговори на обвиненията на “БОЕЦ“. Отговорът вижте ТУК и ТУК, бел. ред.)

Още: Хаосът продължава: Управляващите се отказаха от редовния бюджет след заканата за протест

Така че това е фундаменталното нещо. И аз смея да твърдя, че българите нямаме проблеми с това дори да ни увеличат данъците. Възмушението идва от едно много просто изречение: “Добре, аз като ги дадох тези пари, те къде отидоха? Вие ги откраднахте.“

Избор между две злини

Трябва да избираме между две злини, от които няма по-малка, каза Христанов в отговор на въпрос трябваше ли да приемем Бюджет 2026, или беше по-добре с удължителен закон:

Още: Решено: Влизаме в еврозоната с удължителен бюджет. Заплатите ще се индексират според инфлацията

“Да приемем този бюджет беше легитимиране на тези мафиоти, които го правят – бюджетарите, крадците. Да не го приемем ни вкарва в допълнителни проблеми, защото наистина е лош сигнал към нас, към обществото, към Европейския съюз, ние да приемаме нова валута и да правим нещо толкова радикално. Защото то е радикално в историята на една държава, като смяна на валутата в такива условия.“

Още: Иван Костов: Само градивният протест може да причини успешна промяна

Иван Христанов обяви, че партия “Единение“ ще участва в предсрочните парламентарни избори в коалиция “Обединение“ с други партии. Кои са те, ще научите от видеоматериала.