Кой има имен ден днес, 19 декември 2025 г. Честито!

На 19 декември 2025 г. имен ден имат всички, които носят името Бонифаций, Бонифа, Боню, Бонка и техните производни, както и жени с имена: Аглаида, Аглая. На този ден църквата почита Св. Бонифаций. Той е мъченик от началото на IV век, който се е отличил с изключителната си добродетелност и преданост към християнската вяра. Бонифаций става известен със своите добри дела и със смелостта си да изповядва християнската вяра в период на преследване от страна на римските власти. Той умира мъченически заради отказа си да се откаже от Христос.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди здрава, честита, щастлива и неповторима! Нека твоите желания бъдат закон за останалите! Да си заобиколена само от верни хора, на които можеш да разчиташ във всеки един момент!

Честит празник! Да се почита името ти, да си ценен и уважаван човек! Всичко, което пожелаеш и е най-добро за теб да се случи в точния момент и по начина, по който си го представяш!

Честит празник! Бъди бляскава и неповторима, точно каквито ще са и дните ти занапред! Нека всичко лошо остане в миналото и ти върви по вода във всяко твое начинание! Весело празнуване!

Честит имен ден! Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие!

