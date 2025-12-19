ЕС няма да пипа замразените руски активи, но ще даде нови милиарди на Украйна

Лидерите на ЕС постигнаха тази нощ споразумение за финансиране на Украйна с 90 милиарда евро - безлихвен заем за периода 2026-2027 година (две години), съобщи председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Решението бе взето след заседание, продължило над 17 часа.

Той уточни, че решението засяга финансирането за Киев в следващите две години. Дадохме и изпълнихме обещанието, допълни Коща в профила си в социалната мрежа "Х".

We have a deal.



Decision to provide 90 billion euros of support to Ukraine for 2026-27 approved.



We committed, we delivered. — António Costa (@eucopresident) December 19, 2025

Заемът за Украйна, договорен тази нощ от Европейския съвет, ще бъде изтеглен само от държавите в ЕС, които желаят да се включат, уточни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на пресконференция след края на последното за годината заседание на европейските лидери в Брюксел.

Още: Имаме пробив! ЕС реши да използва замразените руски активи за Украйна: Доналд Туск

Тя посочи, че заемът от 90 милиарда евро ще бъде взет от международните пазари по процедурата на ЕС за т. нар. засилено сътрудничество, при която участват държавите, изявили желание и с възможност за останалите да се присъединят, ако и когато пожелаят. Ясната ни цел е постигането на справедлив и траен мир в Украйна, каза Фон дер Лайен, предаде БТА.

Антонио Коща добави, че ЕС си запазва правото да използва запорираното руско имущество за погасяване на този заем - защото заради необходимостта да се действа бързо, парите ще бъдат осигурени чрез заем, гарантиран от бюджета на ЕС. "Украйна ще върне тези пари само тогава, когато Русия ѝ плати репарации", уточни Коща. Не целим продължаването на войната, днешните решения са важен принос за постигането на справедлив и траен мир. Единственият начин Русия да седне на масата за преговори е Украйна да бъде силна, посочи той.

Follow live: Press conference with President @vonderleyen and Prime Minister @mette Frederiksen following the European Council #EUCO ↓ https://t.co/yzMTHx7jxA — António Costa (@eucopresident) December 19, 2025

Ясното ни послание към Русия е, че не постигнахa целите си в Украйна; Европа ще продължи подкрепата за Украйна, докогато е необходимо. Русия трябва да преговаря и да приеме, че не може да спечели войната. Единственият път напред е прекратяване на огъня и постигане на мир чрез преговори, заяви Коща.

Той съобщи, че европейските лидери са приели също и решение да удължат наложените на Русия санкции.

Кой няма да участва

Постигнатото споразумение няма да засегне финансовите задължения на Унгария, Словакия и Чехия към европейския бюджет - тези три държави не пожелаха да участват във финансирането на Украйна, се казва в текста на финалното съобщение от заседанието на Съвета.

Още: Зеленски от Брюксел: Без пари от ЕС отиваме на 50 млрд. долара дефицит, а Русия говори за още война (ВИДЕО)